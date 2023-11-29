洛阳市开展食品行业产销对接“入企大走访”活动

政府搭台，企业唱戏。记者从市工信局获悉，我市正在开展食品行业产销对接“入企大走访”活动。

政府搭台，企业唱戏。记者从市工信局获悉，我市正在开展食品行业产销对接“入企大走访”活动。

该活动由市工信局牵头，联合市总工会、市商务局、市市场监管局、市供销社等部门共同举办，旨在通过举办各县区专场活动，推动全市工业企业、食品企业“强强联手”建立良性供需关系，加速赋能洛阳食品产业高质量发展。

在涧西(高新)专场，中国一拖、中信重工、洛轴、中航光电等工业龙头企业，与正大食品、春都食品、卡萨米亚等21家我市重点食品企业开展了对接交流，并初步达成部分供需意向。该专场还推动两项合作签约落地。其中，市总工会与洛阳食品行业协会签署战略合作协议，双方将强化联动，推动更多优质实惠的“洛阳造”食品满足全市职工生活福利需求；卡萨米亚则分别与洛轴、轴研所及中钢洛耐院签署合作协议，达成定向采购、员工节日福利采购等合作意向。

“作为行业主管部门，未来我们还将开展更多交流活动，鼓励全市食品企业结合工业企业具体需求，实施定制化服务，让更多‘洛阳造’食品既能暖了工匠的胃，也能稳了企业的心，进一步打造企业融通发展的良好势头。”市工信局相关负责人表示。 (洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治 司马婷)