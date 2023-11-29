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全市应急管理工作会议明确今年安全领域重点工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.29 08:35

　　今年汛期前基本完成尾矿库治理任务，开展化工园区安全整治提升行动……

　　记者从近日召开的全市应急管理工作会议上获悉，市应急管理系统今年将启动“治本攻坚三年行动”，深化“六查一打五整治”专项行动，持续提升应急救援能力，全力防范化解重大安全风险。

　　开展“治本攻坚三年行动”。聚焦当前制约安全生产的深层次矛盾问题，突出精准安全执法和帮扶行动，运用“四不两直”明察暗访、异地交叉执法、“互联网+执法”等，深入推进精准安全监管执法，全链条完善安全监管责任体系，形成齐抓共管的合力。

　　深化“六查一打五整治”专项行动。强化“超前治理、精准治理、源头治理”，集中开展矿山安全整治，采取“下游搬迁、回采利用、提级改造、闭库退出”等方式，确保2024年汛期前尾矿库和尾矿库“头顶库”治理任务基本完成；开展化工园区安全整治提升行动，通过企业自查、县级检查、市级抽查等方式，全覆盖排查治理重大危险源，全方位防控高危细分领域安全风险；开展焊机“加芯赋码”专项治理，力争上半年完成社会面流动焊机的“加芯赋码”改造。

　　加强自然灾害防治。开展防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林防灭火三大攻坚战，指导县区高标准开展综合减灾示范社区创建，推进中小河流治理、病险水库除险加固、山洪灾害防治等基础设施改造工程，加强森林防火紧要期监测预警和火情会商研判调度，严格落实用火审批、防火检查、日常巡护等常态化管控手段。

　　提升应急救援能力。加快建设“空、天、地”三位一体应急指挥信息专网，规范应急值守场所，优化设备，完善应急协同联动机制，实现指挥调度“一键通”、应急管理“一张图”。建立市、县、乡、村应急救援队伍，开展预案实战化演练，推进安全宣传“五进”活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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