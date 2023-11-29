全面排查整治隐患 切实筑牢安全防线

近日，副市长、市公安局局长楚国剑带队深入基层，督导暗访消防和安全生产等工作。 近日，副市长、市公安局局长楚国剑带队深入基层，督导暗访消防和安全生产等工作。 楚国剑先后到栾川县、新安县、涧西区等地的矿企、基层公安机关、消防安全重点单位，实地查看安全生产、公安基层基础建设、消防安全等工作情况，针对存在问题现场提出整改要求。 楚国剑强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，压实企业主体责任，落实各级各部门责任，全面排查整治隐患，狠抓工作落实，切实筑牢安全防线。要坚持问题导向，进一步强化消防安全宣传，压实主体责任，强化过程监督，确保消防安全监管全覆盖、无死角。公安机关要牢固树立底线思维和风险意识，坚持和发展新时代“枫桥经验”，把风险隐患排查整治到位，将矛盾纠纷化解在早、消除在小；要严格队伍管理，坚持打防衔接，严打违法犯罪，推动共建共治，为企业纾困解难，守护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南)