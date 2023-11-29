27日，全市城建交通领域安全生产工作会议召开，贯彻落实全国、全省安全生产工作会议精神，对我市相关工作进行再强调、再安排、再部署。

27日，全市城建交通领域安全生产工作会议召开，贯彻落实全国、全省安全生产工作会议精神，对我市相关工作进行再强调、再安排、再部署。

副市长李新红参加会议并讲话，他强调，要深刻认识严峻形势，坚决克服盲目乐观、麻痹松懈思想，做到思想上更加警醒、行动上更加自觉、措施上更加得力、落实上更加扎实。要紧盯春运交通安全、建筑施工领域安全、地质灾害防控、水电气暖安全保供等重点，压紧压实责任，落实管控措施，坚决防范各类安全事故发生。要认真履职尽责，强化落实力执行力穿透力，坚决把安全生产各项工作和要求落实落细，确保全市人民度过一个安全祥和的春节。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 庄广文)