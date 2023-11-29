后续报道：面对母亲的画像 82岁老人开心得像个孩子

“看到画像，母亲仿佛就在我面前。我正准备去看望85岁的姐姐，也让她看看母亲的画像。”昨日早上，拿到画家精心修改后的画像，82岁的蔡顺堂老人开心得像个孩子。

拿到母亲的画像，蔡顺堂非常开心

“看到画像，母亲仿佛就在我面前。我正准备去看望85岁的姐姐，也让她看看母亲的画像。”昨日早上，拿到画家精心修改后的画像，82岁的蔡顺堂老人开心得像个孩子。

今年1月初，蔡顺堂拨打晚报热线电话66778866求助，称他的母亲于1973年去世，生前没有留下照片。他想通过晚报寻找画家，参照其亲人的相貌为母亲画像，以解思亲之苦。

报道一经发出，引发许多画家、热心人士关注。市美术家协会主席张建京致电晚报表示，该协会愿意帮助蔡顺堂老人实现心愿。随后，市美术家协会将创作画像的任务交给了协会副主席、洛阳师范学院美术与艺术设计学院教师赵明洋和洛阳927画室负责人、画家赵彦。

没有照片，画家们凭空创作人物画像，的确有一定难度。赵明洋和赵彦根据蔡顺堂的描述，抓住蔡顺堂和哥哥、姐姐长相的共同特征，发挥想象力，为蔡顺堂的母亲画了两种版本的人像。

为了使画像与人物更加相符，24日，记者和两位画家一起带着画像，来到蔡顺堂老人家中，请他过目，并认真听取了老人关于画像的修改意见。

“临近春节，我们要抓紧时间把修改后的画像送到老人手中，了却他的心愿。同时，我们还特意准备了手写的春联，送给老人。”赵明洋说，他和赵彦花了3天时间对画像进行了修改，他还为蔡顺堂老人创作了一幅《竹报平安》，祝福老人平安幸福。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 牛珂 文/图）

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82岁老人蔡顺堂：“谁能画出俺娘的模样”

“谁能画出俺娘的模样”后续报道：看到母亲的画像，他红了眼眶