全面排查 扎实整改 不断提升学校安全管理水平

近日，市人大常委会副主任雷雪芹带队视察督导校园安全工作。

近日，市人大常委会副主任雷雪芹带队视察督导校园安全工作。

雷雪芹先后到洛阳地矿双语学校、洛龙区龙城双语初级中学，实地察看学生宿舍、餐厅等场所消防(逃生)通道设置、消防设施器材配备、灭火器操作使用以及取暖设施运行等情况，并召开座谈会，研究校园安全防范与火灾预防具体措施。

雷雪芹强调，要提高认识，凝聚共识，常态化开展安全教育培训，不断提升学校安全管理水平。要全面排查，扎实整改，以切实解决问题、真正消除隐患为检验标准，统筹安排好安全整改与教学生活，切实守牢安全底线。要压实责任，遵章守制，在常态长效、防微杜渐上下功夫，在落实制度、打牢基础上下功夫，努力做到全面过硬、万无一失。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 仝国栋)