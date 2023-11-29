洛阳城管部门贴心服务为流动商贩“安家”

“执法为民办实事 尽职尽责效率高”，日前，市民曹女士将一面锦旗送到西工区城市管理局，对城管队员的暖心服务和人性化管理表示衷心感谢。

“执法为民办实事 尽职尽责效率高”，日前，市民曹女士将一面锦旗送到西工区城市管理局，对城管队员的暖心服务和人性化管理表示衷心感谢。

事情还要从2023年12月说起。有一天，曹女士正在西工区凯旋东路43号院门前摆摊卖寿司，城管队员李红莉、张交锋正巧巡查至此。看到两名城管队员走来，曹女士非常紧张。

“大姐，这个位置来往车辆较多，您在快车道摆摊，一来影响通行，二来自身安全也难以保障。咱们有设置的便民服务摊位，我带您过去吧。”李红莉推心置腹的话，让曹女士感动不已。

随后，两名城管队员引导曹女士前往就近便民服务点，待一切安置妥当，曹女士说起了自己家的情况。“我的家庭比较困难，上有老下有小，负担较重。”她说。

“若您家中确有困难，可以向城管部门提供证明材料，或许我们可以帮您。”了解了曹女士的情况，两名城管队员向她提议。

次日，曹女士来到西工区城市管理综合执法大队西工中队办公室，对家中情况进行了详细说明并提交了相关证明材料。经核实，曹女士家中有病人，孩子年纪尚小，家庭主要经济来源全靠其丈夫一人。她摆摊只为补贴家用，情况属实。随后，经执法大队研究，决定重启凯旋东路43号家属院门口的便民服务点，让曹女士在此经营。“希望她规范经营、诚信经营，更好地照顾家庭，让生活越来越好。”李红莉说。

近年来，西工区城市管理局依托街道社区，陆续在辖区内设置便民服务点17处摊位110余个。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 徐娇阳 文/图）