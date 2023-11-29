新春走基层：“通暖气了，今年就在老房子里过年”

昨日，在位于老城区建安门街道同化街社区的老城区检察院家属院，推开王连治家的门，没一会儿身上就暖和了。“多亏了你们的奔走，我们才能度过一个温暖的冬天。”今年77岁的王连治开心地向社区工作人员表示感谢。

室外寒气逼人，屋内温暖如春。

昨日，在位于老城区建安门街道同化街社区的老城区检察院家属院，推开王连治家的门，没一会儿身上就暖和了。“多亏了你们的奔走，我们才能度过一个温暖的冬天。”今年77岁的王连治开心地向社区工作人员表示感谢。

对于供暖这件事，老城区检察院家属院的居民都翘首以盼。王连治介绍，该小区建于20世纪90年代，建设时没有安装供暖设施。近年来，随着生活水平的提高，小区居民尤其是老年人有了供暖的想法。附近的宝源小区、白马小区、同化街4号院、家和楼小区等小区的居民也有同样的想法。

然而，5个小区的供暖之路却并不顺畅。

建设供暖基站，就是摆在眼前的首要难题。“之前，几个小区就安装了暖气管道，却在供暖基站的位置选择上犯了难。”同化街社区党总支书记、居委会主任陈玮峰介绍，这几个小区有两个共同点，一是缺少大面积的公共区域，二是居民较少。二者均是建设供暖基站的制约条件。

供暖关乎民生。去年以来，同化街社区工作人员分成两路，一路主动走访小区周边单位，寻求供暖基站建设场地，一路积极对接洛阳热力公司，争取为这5个小区建设供暖基站，保证小区居民温暖过冬。

功夫不负有心人。去年秋天，老城区有关部门争取到200平方米公共区域用于建设供暖基站，同时得到洛阳热力公司支持。不久，供暖基站开工建设。

供暖基站“安家”，让社区工作人员欢欣鼓舞，也让居民看到了希望。

“暖气装得怎么样了？”“啥时候能供暖？”王连治患有支气管炎，不能吸凉风，由于小区没有暖气，每年过冬儿子都会将他接走同住。已在老房子住了几十年的王连治早已习惯这里的生活，想搬回来住，经常会给陈玮峰发信息询问供暖工程进展情况。

25日，在各方的共同努力下，5个小区实现集中供暖，惠及347户居民。“供暖后，再也不用担心过冬了。”王连治说。

在宝源小区，居民李巧玲也正忙着打扫屋子。之前她在女儿那里住，临近春节，她和爱人决定回来收拾屋子。“一进家门，我们就感受到阵阵暖意。通暖气了，今年就在老房子里过年。”李巧玲笑着说。

“时代发展，改善的是居住条件，不变的是邻里情谊，不少居民早已习惯在这里生活。我们能做的就是从细微处着眼，改善小区居住条件，让大家生活更舒适。”陈玮峰表示。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 董新辉 石智卫)