青年男子突发疾病摔倒在站台上 铁路工作人员紧急救助

昨日10时20分，由宁波开往洛阳的K167次列车停靠在唐河站，一名青年男子因腰部疼痛摔倒在站台上。

昨日10时20分，由宁波开往洛阳的K167次列车停靠在唐河站，一名青年男子因腰部疼痛摔倒在站台上。列车长张强和唐河站工作人员紧急救助，拨打120，将男子及时送医。

“这名旅客摔倒在距离车厢5米左右的站台上，他的父亲陪在身边，紧张得不知所措。”张强说，经询问得知，父子俩准备坐火车到南阳，趁着列车到站，俩人下车透气，没想到孩子突发疾病。

看着青年男子倒在地上，捂着腰部呻吟，张强赶紧联系唐河站值班人员呼叫120，同时叮嘱男子的父亲上车拿行李，提前在唐河站下车。

随后，在唐河站工作人员的协助下，该旅客被及时送到救护车上，前往医院接受救治。经医院检查，该旅客为突发尿道结石产生巨烈疼痛。多亏及时治疗，旅客的症状得以减轻。

铁路部门提醒：春运期间，客流量较大，有既往病史的旅客在乘车出行时，要随身携带常用药物。旅客在车站或列车上感到身体不适时，可及时向铁路工作人员求助。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 张俊涛 申正营）