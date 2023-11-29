洛阳熙市·奥特莱斯购物公园开街

洛阳再添一家新唐风大型商业综合体！26日上午，紧临隋唐城遗址植物园西门的熙市·奥特莱斯购物公园正式开街。

洛阳再添一家新唐风大型商业综合体！26日上午，紧临隋唐城遗址植物园西门的熙市·奥特莱斯购物公园正式开街。

该项目位于地铁2号线隋唐园站，建筑面积15万平方米，其中一期9万平方米，规划地面和地下停车位约1500个，主要有3层。2层为“运动、潮品”区，分布有运动品牌店等；1层为“轻奢、潮流”区，分布有国际名品店等；地下1层为“乐购、欢聚”区，分布有熙市美食、易合仓超市、服装零售店、生活精品店等。

据介绍，该项目采用新唐风建筑风格，传承隋唐洛阳时期“三坊一市一墙”的历史地理记忆，通过下沉庭院化解高差，并引入自然景观，为游客提供公园式街区购物环境。开街当天，就有60家品牌店开业，其中有国际名品洛阳首店12家。一系列活动也拉开了帷幕，许多品牌推出超低折扣一折起购物活动，创意潮玩、特色小吃、非遗文创、儿童游乐等30多个市集摊位异彩纷呈。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 实习生 张昕瑶 摄）