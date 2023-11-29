洛阳去年邮政行业寄递业务量完成4.79亿件

记者从近日召开的2024年洛阳市邮政管理工作会议上获悉，去年，我市邮政行业寄递业务量完成4.79亿件。

记者从近日召开的2024年洛阳市邮政管理工作会议上获悉，去年，我市邮政行业寄递业务量完成4.79亿件。 记者从近日召开的2024年洛阳市邮政管理工作会议上获悉，去年，我市邮政行业寄递业务量完成4.79亿件。 2023年，全市邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入分别完成4.79亿件和34.55亿元，同比分别增长13.71%和13.66%。其中，快递业务量和业务收入分别完成3.4亿件和20.75亿元，同比分别增长16.47%和10.45%。 今年，邮政行业仍将继续保持稳步上升态势，预计全市邮政行业寄递业务量完成5.4亿件，增速13%左右；邮政行业业务收入完成38.3亿元，增速11%左右。其中，预计快递业务量完成3.9亿件，增速15%左右；快递业务收入完成22.8亿元，增速10%左右。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 乔建才)