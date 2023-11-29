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洛阳首个社区少先队成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.29 08:04

　　近日，我市首个社区少先队在涧西区重庆路街道三社区成立。

　　当日，团市委、市教育局、市少工委联合在涧西区重庆路街道三社区举行社区少先队建队仪式，并启动“小主人章”争章活动。我市百余名少先队员代表参加仪式，并通过大国工匠授课、社区少先队辅导员讲民俗等活动，接受爱国主义教育。

　　近年来，我市加快推进少先队社会化工作体系建设进程，在全市有条件的村(社区)成立少工委，打造少先队活动阵地和平台。目前，全市已成立300余个村(社区)少工委。此次，我市探索成立社区少先队，有利于形成“校内外互为补充、有机联动，队员普遍受益”的少先队工作新局面，充分调动社区力量，共同培养社会主义建设者和接班人，助力青年友好型城市建设。

　　市少工委有关负责人表示，下一步，将继续推动社区少先队组织建设，整合利用社区资源，用好邻里中心、红领巾校外活动基地、青年之家、青少年活动中心等阵地，为社区少先队员快乐生活、健康成长、全面发展提供更加广阔的实践空间。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 吕亚琪 通讯员 耿若源)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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