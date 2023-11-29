3名小伙儿爬山被困悬崖 栾川救援人员助其脱险

昨日，记者得知这样一件事儿：3名小伙儿到栾川养子沟景区游玩，被困在一处悬崖上，救援人员历经3个小时将他们营救下山。

救援人员护送小伙儿下山

昨日，记者得知这样一件事儿：3名小伙儿到栾川养子沟景区游玩，被困在一处悬崖上，救援人员历经3个小时将他们营救下山。

25日10时30分许，栾川县综合应急救援大队队长秦晓飞接到县110指挥中心指令，称在养子沟景区，有3名小伙儿被困山上。接到指令后，他立即组织李毅君等14名队员，携带绳索、担架等救援装备赶赴现场。

秦晓飞等人到达山脚下后，与被困者联系，对方说不清楚具体位置。根据被困者对周边环境的描述，救援人员判断是景区西侧一座海拔超过千米的山。随后，秦晓飞等人分兵两路，向山上进发。山上几乎没路，且处于背阴面，到处是积雪，大家边爬边呼喊。经过1个多小时的艰难跋涉，他们在一处悬崖旁找到了3名被困者。

“是3名小伙儿，来自洛阳、平顶山和山东某地。”秦晓飞说，被困者均未受伤。

经过约3小时的紧张救援，3名小伙儿被安全送到山下。经了解，养子沟景区目前处于闭园状态，3名小伙儿从一侧上山游玩，因山上有积雪，走到悬崖附近后被困，只能报警求助。

秦晓飞提醒大家，正值冬季，栾川一些景区处于闭园状态，山上环境复杂，不要擅自爬山探险，以免遭遇意外。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 符新艺 文/图）