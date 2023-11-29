幸福！洛阳86位老人喜得养老安全手环

昨日上午，洛龙区开元路街道天元社区86位80岁以上老人，领到了该社区发放的具有防跌倒预警、心率检测、睡眠检测、自动接听、防走失点位设置等多项功能的养老安全手环。

养老安全手环发放仪式现场

昨日上午，洛龙区开元路街道天元社区86位80岁以上老人，领到了该社区发放的具有防跌倒预警、心率检测、睡眠检测、自动接听、防走失点位设置等多项功能的养老安全手环。这是该社区实施“幸福家园”村社互助工程成功开展的第一个项目。

“中国人寿洛阳市洛龙支公司10000元、勤政苑业委会3000元、李利强2000元……”一大早，天元社区勤政苑小区不少居民就在A区广场上捐款光荣榜上寻找熟悉的名字。

天元社区党委书记、居委会主任王蕊介绍，这次“幸福家园”村社互助工程养老安全手环项目在社区公布后，得到了社区居民、爱心企业和有关各方的热烈响应和积极支持，8家企业和137名热心居民共捐款29085元，共采购86个安全手环，经小区党支部、业委会和楼栋长深入各家各户摸清情况，确定了发放名单。

此项活动的倡导单位市慈善联合总会负责人介绍，“幸福家园”村社互助工程是市慈善联合总会利用“公益宝”公开募捐平台，联合各县区参与共同发起的一项慈善项目。项目利用市慈善联合总会的公开募捐资质，面向辖区内企业、商户、乡贤、居民募捐筹款，所筹资金全部用于帮助本辖区内孤寡老人、失能老人、困难居民，改善生活质量居住环境等扶贫济困项目。2023年11月，天元社区加入“幸福家园”村社互助工程，计划首批开设两个项目：勤政苑养老安全手环项目和居家养老服务项目。

养老安全手环项目，主要是为小区80岁以上老人采购、发放养老安全手环。居家养老服务项目，主要是为小区70岁以上独居或仅有两位老人相伴居住的老年人提供家庭保洁、烹饪、临时保姆等钟点工服务。在28日的养老安全手环发放仪式现场，有23家企业和数十名居民为居家养老项目募捐活动捐款，目前已累计筹集资金114300元，超过目标资金的50%。

“我们会继续通过‘幸福家园’村社互助工程项目，为老人提供形式多样、便捷优质的亲情陪伴、心理疏导、生活照护服务，有序开展助医、助餐、家庭服务等慈善帮扶活动。”王蕊表示，下一步，天元社区拟建立慈善工作站、社工站、志愿者服务站、未成年儿童保护站、社区救助站“五站合一”的慈善综合服务平台，开展安老、扶幼、助学、济困等慈善活动，充分发挥慈善事业在基层治理中的作用。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 王琰 文/图）