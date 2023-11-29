晴天即将“退场” 大范围雨雪天气“接力上线”

今日洛阳晴天到多云，局部有小雨或雨夹雪，气温-3℃～10℃。

刚刚过去的双休日，我市天气晴暖。许多市民走出家门，或外出游玩，或置办年货，各处是拥挤而热闹的人群。然而，下一轮大范围雨雪天气正在赶来。

据中央气象台最新预报，1月31日到2月5日，我国中东部地区将出现大范围持续性雨雪冰冻天气，10省将出现暴雪或大暴雪，河南、山东、湖北等地的累计降雪量具有极端性，河南、湖北、安徽、湖南、贵州5省将出现冻雨。

省气象台预计，31日到2月3日，全省有大范围雨雪天气过程，其中淮河以北有大到暴雪，局部大暴雪。31日到2月1日，全省大部分地区东北风4级到5级，阵风7级左右，气温较前期明显下降。

省气象台提醒，本轮雨雪天气恰逢春运返乡出行高峰，有计划返乡、开车出行的人们，建议根据天气预报合理安排行程。

市气象台根据最新气象资料分析，本周受高空低槽东移和冷空气共同影响，我市雨雪天气增多，预计本周中后期有雨雪、大风、降温天气过程，气温较前期会明显下降。

最近几天天气预报

今日：晴天到多云，局部有小雨或雨夹雪，气温-3℃～10℃。

明日：晴天转多云，气温-2℃～9℃。

31日(周三)：阴天转小雨或雨夹雪，气温-1℃～6℃。

2月1日(周四)：阴天有中雪，局部地区有大到暴雪，东北风3级～4级，气温-4℃～1℃。

2日(周五)：阴天有中雪，局部地区有大雪，气温-5℃～-3℃。

3日(周六)：阴天有中到大雪，气温-5℃～-4℃。

4日(周日)：小到中雪转阴天，气温-5℃～-3℃。