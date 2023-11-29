西工区老旧小区改造今年上半年将实现全面收官

宽敞平坦的道路、干净整洁的墙面、安全便捷的电梯，居民们围坐一团，尽情享受惬意的休闲时光……28日，改造后的洛阳市涧西区滨河新村小区中一派其乐融融的场景。

宽敞平坦的道路、干净整洁的墙面、安全便捷的电梯，居民们围坐一团，尽情享受惬意的休闲时光……28日，改造后的洛阳市涧西区滨河新村小区中一派其乐融融的场景。

老旧小区改造事关群众切身利益，承载着人们对美好生活的向往。洛阳市委市政府高度重视老旧小区改造工作，提出今年洛阳市将实施老旧小区改造项目143个，涉及26833户，确保2000年年底前建成的老旧小区全部改造完成。

在近日召开的洛阳市各县区两会上，各县区聚焦老旧小区改造工作，明确目标计划、提出一系列创新举措，改造老旧小区“面子”的同时，也将提升“里子”，让民生福祉更有温度，幸福生活更有“质感”。

在改造计划方面，涧西区提出今年将改造51个老旧小区，涉及15185户，是洛阳市老旧小区改造体量最大的城区。

西工区提出今年将改造27个老旧小区，并于上半年完成全部改造任务，实现老旧小区改造全面收官。

新安县将今年的老旧小区改造任务列入15项民生实事项目中，以更大力度、更实举措改善居民生活环境。老旧小区改造资金花费大、群众需求多元、意见难统一，如何确保如期完成目标任务？