点赞+赋能！省政府工作报告频频“着墨”洛阳发展

乘风破浪一岁终，凝心聚力再出发。1月28日，河南省十四届人大二次会议隆重开幕。备受关注的省政府工作报告，全景擘画新一年全面推进中国式现代化建设河南实践的发展蓝图。

乘风破浪一岁终，凝心聚力再出发。1月28日，河南省十四届人大二次会议隆重开幕。备受关注的省政府工作报告，全景擘画新一年全面推进中国式现代化建设河南实践的发展蓝图。

从加快中州时代新能源电池产业基地、百万吨乙烯等重大项目建设，到支持洛阳加快中原城市群副中心城市建设……省政府工作报告对洛阳发展频频“着墨”，字里行间既浓墨重彩“点赞”过去一年成绩，也直接“点题”赋予洛阳发展新任务。这不仅将为现代化洛阳建设带来实实在在的政策红利，更将鼓舞全市上下坚定信心、真抓实干，奋力在现代化河南建设中勇挑大梁。

回顾工作，点赞洛阳贡献

惟其艰难，才更显勇毅。省政府工作报告指出，过去一年，全省上下始终牢记习近平总书记“奋勇争先、更加出彩”的殷殷嘱托，全力以赴攻难关、解难题、防风险，经济稳的基础持续巩固，内生动力持续增强，民生保障持续改善，“十大战略”深入实施，“两个确保”扎实推进，中国式现代化建设河南实践迈出坚实步伐。

这其中，洛阳聚焦加快建强副中心、形成增长极，经济呈现稳中向好、稳中提质、稳中蓄势的发展态势，为全省大局添了彩，也赢得了省政府工作报告的点赞。

——在总结“经济运行整体向好”时指出，“三个一批”产业项目9262个、总投资6.8万亿元。小浪底南岸及北岸灌区等一批重大基础设施建成。据悉，洛阳1082个“三个一批”项目开工率、投产率、达效率保持全省前列。

——在总结“创新能力明显提升”时指出，全省全社会研发投入强度突破2%，建设省实验室16家、产业研究院40家、中试基地36家、创新联合体28家。据悉，洛阳全社会研发投入强度连续5年领跑全省，以龙门实验室为龙头引领的一批重大创新平台加快建设。

——在总结“产业升级步伐加快”时指出，全省7个先进制造业集群28个重点产业链加快构建，洛阳百万吨乙烯项目开工建设。据悉，洛阳谋划的17条优势产业链，去年营业收入达4200亿元。百万吨乙烯项目目前已全面进入“土地强夯”阶段。

——在总结“乡村振兴有力推进”时指出，新创建5个国家乡村振兴示范县。其中，洛阳新安县成功入选。

——在总结“改革开放深化拓展”时指出，国企改革保持全国第一方阵。据了解，作为全省国企改革的标志性项目，洛轴混改已取得重大突破，极大激发了内生动力和发展活力，加快步入“新洛轴”时代。

——在总结“民生事业全面进步”时指出，国家区域医疗中心达到12家。召开全省文旅文创发展大会，中华文明探源、考古中国等重大课题取得阶段性成果，文博热、非遗热、诗词热持续升温，洛阳文旅火爆“出圈”、跻身“顶流”。仰韶村、二里头国家考古遗址公园开园。成功举办省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会。

擘画蓝图，赋能洛阳发展

团结就是力量，信心赛过黄金。关于2024年重点工作安排，省政府工作报告围绕今年发展目标，明确细化了9个方面重点工作，进一步巩固和增强经济回升向好态势，全面推进中国式现代化建设河南实践，在强国建设、民族复兴新征程上奋勇争先、更加出彩。

这其中，洛阳承担着沉甸甸的责任和使命。省政府工作报告更多处直接“点题”洛阳，赋予洛阳发展更大利好、更大空间、更大担当。

——在部署“提升创新能级，建设国家创新高地”时提出，高质量推进规上工业企业研发活动全覆盖，依托智慧岛体系加快构建科技企业孵化成长链条。据悉，洛阳已挂牌周山智慧岛、伊滨智慧岛两家智慧岛，并将加快建设一批科技产业社区，加快构建一流创新生态。

——在部署“构建现代化产业体系，推进新型工业化”时提出，实施制造业重点产业链高质量发展行动，壮大7个先进制造业集群28个重点产业链。在新能源汽车产业集群方面，洛阳、新乡、许昌、鹤壁等地重点发展动力电池、电机电控、汽车电子等关键零部件特色集群，推动洛阳中州时代新能源电池产业基地等项目尽快投产。在先进装备产业集群方面，聚焦新型电力装备、工程机械、农机装备、机器人和数控机床，实施重大技术装备攻关工程，加快洛阳航空装备智创产业园等项目建设，争创先进农机装备国家级先进制造业集群。在现代医药产业集群方面，支持郑州、新乡、洛阳等地布局生物药。

——在部署“激发有潜能的消费，扩大有效益的投资”时提出，在促进消费扩容提质转型方面，建设品牌消费集聚区和国际消费中心城市；挖掘文旅消费潜力，推动国家夏商文明考古研究中心建设，加快汉魏故城遗址博物馆等国家考古遗址公园建设，统筹推进世界级大遗址保护走廊和国家级博物馆群建设，打造中华文明连绵不断的探源地、实证地和体验地；运用数字技术赋能文物保护修复和综合利用，打造寻迹洛神赋、问道函谷关等沉浸式、体验式、互动式展示项目，提升文旅产业的时尚度、吸引力。在促进投资提速增效方面，加快连霍等骨干通道智慧化改造，开工建设焦济洛平高铁，开工汝阳等抽水蓄能电站，建成西霞院水利枢纽输水及灌区等工程，新建前坪、故县水库灌区。

在部署“统筹区域协调发展，推动以人为核心的新型城镇化”时提出，提升中心城市区域带动力，支持洛阳加快中原城市群副中心城市建设，提升创新能力、开放水平，做强先进制造业，充分发挥独特的历史文化资源优势，打造传承中华文化的世界级旅游目的地。

——在部署“推进深层次改革，实施制度型开放”时提出，高质量参与共建“一带一路”，提升“四条丝绸之路”优势。拓展中欧班列线路布局，优化省内二级节点。深入实施自贸试验区提升行动。推动综合保税区、保税物流中心更好发挥开放平台功能和作用。

——在部署“深化污染防治攻坚，推进绿色低碳转型”时提出，深入推进生态保护治理，实施“清水入黄河”工程，加快入河排污口溯源整治，推进重点河流水质综合治理。

——在部署“保障改善民生，不断增进人民福祉”时提出，持续办好人民满意教育，加大“双一流”建设和第二梯队创建支持力度。持续提升全民健康水平，加快建设国家和省级区域医疗中心。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）