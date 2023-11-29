筑牢文化场所安全底线 确保高质量发展和高水平安全

27日，市委常委、宣传部部长徐超文采取“四不两直”方式，深入我市主城区文化场所进行安全检查，督导全市春节期间文化市场安全工作。 27日，市委常委、宣传部部长徐超文采取“四不两直”方式，深入我市主城区文化场所进行安全检查，督导全市春节期间文化市场安全工作。 徐超文一行先后到瀍河区、西工区、涧西区、老城区等地，走进印刷企业、电影院、图书城、景区景点等场所，实地察看消防设施配备、消防通道建设、日常巡查检查制度落实等情况，仔细排查风险隐患，督导有关单位整改并完善制度。 徐超文强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，认真落实各级安全生产和消防工作部署要求，牢固树立“生命至上、安全第一”理念，强化安全风险防范意识，进一步压实属地责任行业责任主体责任，健全规章制度，落实各项措施，切实筑牢文化场所安全底线。要突出重点，围绕重点区域、重点领域及重点内容，细化督导分工，建立隐患清单和整改台账，做到整改一处、销号一处，全面消除安全隐患，防止事故发生。要坚持为民导向，建立常态长效机制，聚焦市民游客需求，加快推动我市文化场所建设和管理服务提质升级，积极营造安全祥和欢乐的节日氛围，确保高质量发展和高水平安全。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）