通知！洛阳这些地方暂停供应燃气

28日，记者从洛阳新奥华油燃气有限公司获悉，该公司将于1月28日至30日，对洛阳市数处居民用户及五小用户暂停供应天然气。

28日，记者从洛阳新奥华油燃气有限公司获悉，该公司将于1月28日至30日，对洛阳市数处居民用户及五小用户暂停供应天然气。 28日，记者从洛阳新奥华油燃气有限公司获悉，该公司将于1月28日至30日，对洛阳市数处居民用户及五小用户暂停供应天然气。 具体停气原因、时间及范围如下： 停气原因:施工 停气时间: 2024年1月28日14:00—18:00 停气范围:伊滨区玉泉街月明湾1楼门面房所有五小用户，不停居民用户 停气原因:施工 停气时间:2024年1月29日8:00—11:30 停气范围:涧东路与行署路交叉口西北角行署路10号院居民用户 停气原因:施工 停气时间: 2024年1月29日14:00—18:00 停气范围:新区政和路与望春门街交叉口永丰园4号楼居民用户 停气原因:施工 停气时间: 2024年1月29日14:00—18:00 停气范围:西工区健康东路9号院(发改委家属院)居民用户，唐宫西路28号、30号院居民用户 停气原因:施工 停气时间: 2024年1月30日14:00—18:00 停气范围：涧西区青岛南路53号院居民用户，青岛路联盟路交叉口南孙旗屯二中家属院居民用户及孙旗屯二中家属院燃气锅炉供暖用户(重点通知)，孙石路洛阳尊府居民用户，九都西路青岛路美景九悦山居民用户，美景九悦山1楼门面房所有五小用户 在停气期间，请用户注意以下安全事项： 1.关闭灶前阀及燃气具阀门、开窗通风; 2.不要私自改动燃气管线和擅自拆除、改移燃气用具; 3.在未恢复供气的情况下，请不要开阀用气； 4.停气时燃气自闭阀会吸回切断气源，待恢复供气后在确认家中无燃气味道和胶管无脱装情况下，将燃气自闭阀旋钮拉起即可用气; 5.停气恢复后继续保持开窗通风，不要连续多次打火试气，严禁使用明火引燃； 6.如有燃气相关问题需要咨询，可拨打燃气公司24小时服务热线95158，或通过“洛阳新奥燃气”微信公众号联系在线人工客服(08:00-19:45在线)。(洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 童志江)