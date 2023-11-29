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聚焦省两会丨驻洛省人大代表薄钧亮相“代表通道” 分享产业转型的“蝶变之路”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.28 12:45

　　产业强，则经济强。把创新落到产业上、把产业落到风口上，传统产业转型发展方能顺势起飞。

　　28日，河南省十四届人大二次会议在省人民会堂隆重开幕。驻洛省人大代表、中钢洛耐科技股份有限公司总经理薄钧，精神饱满地亮相“代表通道”。在他关于“传统产业如何实现高质量发展”的分享中，创新，是贯穿始终的关键词。

　　提及耐火材料，多数人并不熟悉，但由它支撑的材料却与我们的生活休戚相关，钢铁、水泥、玻璃、陶瓷等产业都离不开耐火材料。从某种意义上讲，没有耐火材料就没有五彩斑斓的世界。

　　正因如此，新中国成立之初，国家在洛布局的“共和国长子”企业，洛阳耐火材料厂赫然在列。经过几十年发展，耐火材料也成为河南的特色产业、优势产业。

　　回首往昔，中钢洛耐有过火红年代的高光时刻，也遭遇过步履维艰的转型之困。时至当下，聚焦产业风口，以科技创新引领产业创新，正在让这家老牌国企“强筋壮骨、涅槃重生”，加快迈向具有国际竞争力的世界一流耐火材料企业行列。

　　而在耐火材料领域深耕近40年的薄钧，参与并见证了耐材行业波澜起伏的发展历程。他深刻感到，传统产业只有依靠创新驱动，才能实现高质量发展。

　　创新驱动，首要以市场为导向。

　　结合钢铁工业绿色低碳发展趋势，薄钧分享了两个重大创新成果。其一，前不久，由中国宝武建设的国内首套百万吨级全氢冶炼“零碳”工厂点火投产，其耐火材料全部由中钢洛耐自行设计生产制造；其二，企业在耐火材料功能化、绿色化方面的技术突破，斩获省科技进步一等奖。这两大成果的突破充分证明，传统产业的转型升级，必须依赖产业技术的创新变革。

　　创新驱动，更要以国家需要为导向。

　　关键核心技术要不来、买不来、讨不来，必须靠自主创新。薄钧说，这些年，企业始终面向国家重大需求，率先攻克了大型燃气轮机等关键“卡脖子”材料技术，并实现了国产化。同时，在国防军工、航空航天、核工业等重大领域承担了关键材料技术攻关，并逐步把核心技术掌握在自己手里。坚持不懈的创新，也让企业始终引领行业技术的发展。

　　创新驱动，还要以产业链发展为导向。

　　集群发展是做强产业的必由之路。作为耐材领域的龙头，中钢洛耐一方面发挥国有企业品牌优势，在供应链、服务链上与省内优秀耐材企业协同发展；另一方面，充分利用上市企业优势，按照强链、补链、延链要求，整合省内“专精特新”耐材企业共同发展，加快促进耐材产业链培育壮大。

　　在激烈的竞争中，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。薄钧坚信，树立“三个导向”，依靠创新驱动，耐材产业将加快驶入高质量发展“快车道”，为加快推进新型工业化、构建现代化产业体系”添砖加瓦”。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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