聚焦省两会丨驻洛省人大代表李文初登上“代表通道” 分享洛阳文旅破圈的“流量密码”

五都荟洛，一眼千年。瞩目当下，文旅出圈。

五都荟洛，一眼千年。瞩目当下，文旅出圈。

28日上午，河南省十四届人大二次会议“代表通道”如约开启。作为文博领域专家，驻洛省人大代表、洛阳博物馆馆长李文初登上“代表通道”。

在“长枪短跑”注视下，媒体记者抛出了当下文旅圈的热门话题——洛阳如何让年轻人爱上了博物馆？

李文初用数据开场：在全国文旅强势复苏的春风里，洛阳文旅火爆出圈，洛阳博物馆全年接待游客超过250万人，一票难求成为常态。

的确，这是一份成绩斐然的答卷。放眼洛阳，2023年，全市博物馆、纪念馆接待游客总量达1599万人次，较2019年游客总量增幅达到83.8%。

人气旺到什么程度？李文初说，他遇到过有在大年初一一大早就守在博物馆门前等着开馆的老大爷，也遇到过有打着“飞的”连夜赶来“追星赶场”的北京女孩。而她追的“星”是一位在汉服圈享有盛名的古代服饰研究学者，赶的“场”是洛阳博物馆之夜汉服雅集活动……

洛阳的“火”，源于“一座洛阳城，半部中国史”的文化自信。翻开历史画卷，五大都城遗址沿洛河一字排开，二里头青铜乐器奏响了“最早中国”的华美乐章；隋唐洛阳城历史中轴加速恢复，再现”盛世隋唐“气象……

如今，在文旅文创融合战略引领下，洛阳以“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的理念突破，倾力打造“五大都城遗址博物馆群”，引领洛阳新文旅强势破圈。

洛阳如何让逛博物馆成为新时尚？李文初通过对一个新理念、一件新文创的讲述，娓娓道来。

“我们坚持用颠覆性创意做好中华优秀传统文化的现代化表达，用青春语言讲好历史故事。”李文初说。过去一年，洛阳各大博物馆持续推出了多场“博物馆奇妙夜”活动。游客可以“睡古墓”“宿运河”“玩剧本游”，为国宝守夜、与古人对话，还可以现场妆造看汉服T台秀，更可以借助数字科技、戴上VR眼镜，在虚拟与现实的结合中穿越千年。

接着，李文初展示了一件别出心裁的文创小镜子。这个小玩意儿的创意，源自洛阳博物馆的国宝级文物——唐代金银平脱鸾凤花鸟铜镜。设计师大胆创新，提取文物中莲花、鸾凤等元素，重新赋予粉和金的色彩搭配，打造了一款颜值高、寓意好且更契合现代审美的文创镜子，一经发售就成了爆款。

从这款文创产品出发，李文初概括了洛阳博物馆破圈的第二个答案：用年轻人喜欢的消费方式对历史文化做好创造性转化、创新性发展，让文物“活”起来，让传统文化拥有时尚内涵。

“文化兴国运兴，文化强民族强。”李文初认为，“博物馆热”点燃的是中华民族文化自信之火。作为一名文博领域代表，将深入践行文旅文创融合战略，坚持守正创新，努力创造属于我们这个时代的新文化，以实际行动为广大游客提供更多更好的文化产品和服务。

文化是一座城市的独特印记。在“代表通道”上，李文初向广大游客发出诚挚邀请：欢迎大家到洛阳、到洛博走一走、看一看，体验古都的厚重魅力和青春活力！（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）