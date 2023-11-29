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住洛省政协委员赵晓阳亮相省政协十三届二次会议“委员通道”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.28 08:25

　　“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交。”60年前，浙江枫桥干部群众创造了“依靠群众就地化解矛盾”的“枫桥经验”。60年来，“枫桥经验”在基层治理中拔节生长、历久弥新。

　　昨日，省政协十三届二次会议开幕。会前，住洛省政协委员赵晓阳精神抖擞地亮相“委员通道”，分享他践行新时代“枫桥经验”、积极参与社会调解的感悟。

　　作为一名资深律师，赵晓阳深知，这些年法院诉讼案件量持续高位运行，既给当事人增加讼累，又不利于社会和谐稳定。如何把矛盾纠纷化解在成诉之前，是他思考最多的问题。

　　在“委员通道”分享中，赵晓阳把倾情投入矛盾调解的履职实践，概括为“一三二工作法”。

　　一个平台 委员特色工作室

　　去年“七一”前夕，涧西区政协、涧西区人民法院共同成立“晓阳委员调解工作室”。此后，赵晓阳联合多名政协委员和志愿者，发挥法律专业优势，通过“移动+法律公益服务”的形式，对接法院委派的诉前调解案件。

　　建好用好委员特色工作室等平台，把委员调解与司法调解有序衔接，有效开辟了诉求表达、矛盾化解、普法宣传的新路径。如今，“晓阳委员调解工作室”已经成为当地社会调解的一张亮丽名片。

　　三个商量 有事好商量、有事多商量、遇事会商量

　　“‘三个商量’就是有事好商量、有事多商量、遇事会商量。”在分享中，赵晓阳用案例说话，深入浅出地分享自己的调解经验。

　　“有事好商量”，大家的事大家商量。在一次“老旧小区房屋漏水谁来修”的调解中，赵晓阳采用“小板凳工作法”，走进社区和大爷大妈、业主租户拉家常，还拍摄了普法短视频在业主微信群宣讲。最终，通过有效协商，大家达成了“以分摊费用的方式解决房屋维修问题”的共识。

　　“有事多商量”，简单地说就是“一次谈不拢，咱说两次；两次不行，咱再说说”。为解决一起拖欠货款纠纷，赵晓阳和工作室成员组织纠纷双方见面协商。由于现场空间局促，他就把当事人拉到自己的座位上，“您先坐，我站会儿，听我说说这事儿”。就这样，赵晓阳站着说了一晌。位置的交换，换来了人心，双方很快达成了分期付款的和解协议。

　　提到“遇事会商量”，赵晓阳谈起了不久前调解的一件事。一位老人在社区养老院意外摔伤离世，其子女提出高额索赔，养老院也感觉委屈。赵晓阳特意约双方在社区邻里中心见面。喝杯水、消消气、慢慢说……赵晓阳把“解心结”作为突破点，一一分析证据和诉求，厘清法律边界。最终，养老院通过合理赔偿取得了老人子女的谅解。

　　二个目标 小事不出社区、把问题化解在基层

　　桃李不言，下自成蹊。“晓阳委员调解工作室”用有力量、有是非、有温度的服务，回应了群众诉求，赢得了广泛称赞。

　　工作室成立半年多来，先后对接调解60余起民商事案件，有的和解撤诉，有的调解后由法院进行了司法确认，节约了司法资源，也收到了良好的社会效果，基本实现了“小事不出社区、矛盾不上交”和“把问题化解在基层、消灭在萌芽”的目标。

　　“家事国事天下事，一枝一叶总关情。”赵晓阳感慨地说，他将继续坚持和发展好新时代“枫桥经验”，用心用情关注群众需求，积极履职奉献，为营造温暖和谐的社会氛围出一份力。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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