氢沄（河南）新能源：创新引领抢风口 开足马力忙生产

近日，在位于涧西区的氢沄(河南)新能源科技有限公司生产线上，工作人员正加紧组装氢燃料电池发动机。
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该企业主要致力于氢燃料电池系统及关键零部件的研发、生产和销售，生产的燃料电池电堆和燃料电池系统产品，可广泛应用于客车、重型卡车、物流车、环卫车等多个车型。眼下，企业开足马力赶制订单产品，力争实现“开门红”。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 王宁 摄）
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