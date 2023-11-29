奋力开创现代化河南建设新局面——热烈祝贺省十四届人大二次会议开幕

牢记嘱托担使命，踔厉奋发向未来。备受关注的河南省十四届人大二次会议今天胜利开幕，来自全省各地、各条战线的人大代表齐聚一堂，共商发展大计，共谋民生福祉。我们向各位代表致以诚挚问候，对大会的召开表示热烈祝贺！

牢记嘱托担使命，踔厉奋发向未来。备受关注的河南省十四届人大二次会议今天胜利开幕，来自全省各地、各条战线的人大代表齐聚一堂，共商发展大计，共谋民生福祉。我们向各位代表致以诚挚问候，对大会的召开表示热烈祝贺！

这次大会，是在全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期召开的一次重要会议，是全省人民政治生活中的一件大事。开好这次大会，对于贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示和党的二十大精神，团结动员全省人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，向着建设社会主义现代化河南、实现第二个百年奋斗目标阔步前进，具有十分重要的意义。

岁月铸就荣光，时间见证不凡。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是河南发展史上极不寻常、极为重要的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，省委团结带领全省上下，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以深入开展主题教育为强大动力，坚持以习近平总书记视察河南重要讲话重要指示为总纲领、总遵循、总指引，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“两个确保”，深入实施“十大战略”，全力以赴拼经济、奋勇争先挑大梁，中国式现代化建设河南实践迈出坚实步伐。

2023年是省十四届人大常委会依法履职的第一年。一年来，省人大常委会深入贯彻落实党的二十大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法法律赋予的庄严职责，全面贯彻落实党中央决策部署，始终保持人大工作正确政治方向；坚持科学立法、民主立法、依法立法，紧扣大局、立足急需，以良法促发展保善治，为全省改革发展稳定提供有力法治保障；依法履行监督职责，实行正确监督、有效监督、依法监督，切实增强监督刚性和实效，推动重点工作和法律法规有效贯彻实施；坚持以政治建设为统领，全面加强“四个机关”建设，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高依法履职能力，奋力开创新时代河南人大工作新局面。

今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是河南省人民代表大会成立70周年。做好今年工作，具有特殊重要意义和深远历史影响。新形势新任务，对坚持和完善人民代表大会制度、大力发展全过程人民民主，提出了新的更高要求。必须始终以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把加强党的全面领导贯穿人大工作全过程各方面，切实扛牢坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度的政治责任；必须胸怀“国之大者”“省之要者” “民之盼者”，聚焦支持“干”、改进“为”、提升“治”、落在“效”,为现代化河南建设尽人大之责、展人大之长、倾人大之力。

以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，是新时代新征程党和国家的中心任务，是新时代最大的政治。必须坚持服务大局、衔接改革、急用先行，强化重点领域、新兴领域立法，深入推进“小切口”立法，持续探索区域协同立法，不断提高立法质量和效率；必须聚焦全省发展大局和群众关心关注开展监督，积极探索完善监督方式方法，不断增强监督刚性和实效；必须提升代表履职能力，充分发挥代表作用，汇聚起中原更加出彩的磅礴伟力；必须坚持政治统领，强化理论武装，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

征途回望千山远，前路放眼万木春。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在省委坚强领导下，踔厉奋发、笃行不怠，锐意进取、真抓实干，奋力开创新时代河南人大工作新局面，为推进中国式现代化建设河南实践团结奋斗！

预祝大会圆满成功！