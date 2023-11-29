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今年汛前，洛阳完成31座尾矿库、10座“头顶库”治理任务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.27 22:34

　　汛前基本完成尾矿库、“头顶库”治理任务，开展化工园区安全整治提升行动，推进流动焊机“加芯赋码”……27日，记者从洛阳市2024年度应急管理工作会议上获悉，洛阳应急管理系统今年将开展治本攻坚三年行动等，完善应急指挥联动机制，持续提升应急救援能力，全力防范化解重大安全风险。

　　在治本攻坚三年行动上，洛阳将按照国家确定的目标节点，聚焦当前制约安全生产的深层次矛盾问题，突出精准安全执法和帮扶行动，运用“四不两直”明查暗访、异地交叉执法、“互联网+执法”等，深入推进精准安全监管执法。突出“一件事”，指导督促有关部门推进行业安全生产治本攻坚，全链条完善安全监管责任体系，形成齐抓共管的合力。

　　在“六查一打五整治”专项行动上，洛阳将强化“超前治理、精准治理、源头治理”，集中开展矿山安全整治，采取“下游搬迁、回采利用、提级改造、闭库退出”等方式，确保2024年汛前31座尾矿库和10座尾矿库“头顶库”综合治理基本完成；深入推进化工园区安全整治提升行动，通过企业自查、县级检查、市级抽查等方式，全覆盖排查治理重大危险源，全方位防控高危细分领域安全风险；扎实推进焊机“加芯赋码”专项治理，力争上半年完成社会面流动焊机的“加芯赋码”改造，做到“以码管机、以机管人、以智管焊”。

　　在自然灾害防治上，洛阳将开展防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林防灭火三大攻坚战，消除防灾减灾救灾短板，指导县区高标准开展综合减灾示范社区创建；开展汛前拉网式排查检查，推进中小河流治理、病险水库除险加固、山洪灾害防治等基础设施改造工程；加强防火紧要期监测预警和火情会商研判调度，严格落实用火审批、防火检查、日常巡护等常态化管控手段，加强火灾风险隐患排查整治。

　　在提升应急救援能力上，洛阳将加快建设“空、天、地”三位一体的应急指挥信息专网，规范应急值守场所、优化设施设备，健全完善应急协同联动机制，实现指挥调度“一键通”、应急管理“一张图”；建立市、县、乡、村应急救援队伍，提升抢险救援队伍战斗素养，开展预案实战化演练，推进安全宣传“五进”活动，提高公众应急安全意识和自救互救能力，筑牢联防联控的安全防线。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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