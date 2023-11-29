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洛龙区体教融合青少年防溺水教育启动仪式举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.01.27 18:15

　　27日，2024年洛阳社区健身中心洛龙区体教融合青少年防溺水教育启动仪式在尚贤苑社区健身中心举行。

　　这次活动由洛龙区政府、洛龙区教育体育局联合主办，洛阳社区健身中心、栋能魔王城市体育运营商承办，旨在进一步丰富洛龙区全体中小学生的校园生活、减轻肥胖、预防心理疾病等，引领学生通过体育锻炼增强身心素质，促进学业进步。

　　2024年，洛龙区政府联合区教体局将依托社区健身中心等一系列专业游泳场馆，羽毛球、篮球以及乒乓球场馆，政府、学校、社会、家庭四方紧密联动，填补河南省在“游泳进校园”此项体育惠民工程中的空白，逐步探索出一条新的体教融合的“洛龙模式”。

　　截至目前，全区设定第一实验小学政和路分校等中小学校作为试点学校，进一步完善了课程体系与活动细节。今后，洛龙区将以点带面，结合各学校实际情况与课程安排，以完整学年为单位有序组织报名、培训，逐步将“游泳进校园”活动覆盖全区。(洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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