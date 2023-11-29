洛阳轴承集团股份有限公司揭牌成立

今天上午，洛阳轴承集团股份有限公司正式成立运营，标志着洛轴推动混合所有制改革取得重大进展，为企业上市奠定坚实基础。

今天上午，洛阳轴承集团股份有限公司正式成立运营，标志着洛轴推动混合所有制改革取得重大进展，为企业上市奠定坚实基础。

洛轴始建于1954年，是中国“一五”期间156项重点工程之一，历经近70年建设与发展，目前产销规模、配套服务能力位于中国轴承行业综合性制造企业前列，其研发的汽车、冶金矿山、轧机等各领域配套轴承填补国内空白，至今仍保持着尺寸最大、精度最高、结构最复杂、零件最多等多项中国轴承行业纪录。

为打造世界一流轴承研发生产基地，自2022年以来，洛轴认真落实国企改革三年行动方案，对照国家“科改示范”企业要求，启动混合所有制改革，经过两轮次“混改”，引入郑煤机集团、中航产业投资等战略投资者成立股份公司，基本实现了股权多元化目标，迈出深化国企改革关键一步。

下一步，洛轴将以股份公司设立为新起点，坚守“挺起民族轴承工业脊梁”初心，扛牢建设轴承强国龙头责任，以行业领先的技术研发实力，创新实干，坚定走好上市之路，力争“十四五”末实现营收100亿元，为中国轴承行业树立改革创新、做强做大的典范。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 余柯 文/图)