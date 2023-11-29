洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳医疗资源再注新活力！广州市妇女儿童医疗中心协作医院在洛揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.27 22:34

　　1月27日，广州市妇女儿童医疗中心协作医院揭牌仪式在洛阳市妇幼保健院(河南省第二儿童医院)文仲院区举行。

　　此次协作医院揭牌，是洛阳市与广州医疗卫生领域对口合作的一项重大成果，也是持续推动国家级优质医疗资源辐射洛阳乃至豫西地区的又一重大举措。

　　2023年1月，洛阳市与广州市妇女儿童医疗中心正式签署了合作帮扶洛阳市妇幼保健院提升服务能力的框架协议，成功将国家级优质妇幼医疗资源引入洛阳。

　　签约以来，洛阳市妇幼保健院先后分6批次安排130余名临床骨干前往广州市妇女儿童医疗中心进行深入学习，广州市妇女儿童医疗中心也先后派出51位专家赴洛阳市妇幼保健院坐诊、参与急危重症患儿的救治和科研教学工作。

　　本次揭牌，意味着双方合作关系的进一步深化，也是“洛穗携手”落实健康中国战略、探索公立医院高质量发展的重要举措，对优化医疗资源配置、促进区域发展、解决患者就医困难、更好满足人民群众医疗健康需求具有重大意义。

　　广州市妇女儿童医疗中心将发挥国家儿童区域医疗中心(中南)的辐射引领作用，加大输出力度，增派帮扶专家，着重围绕医院管理、学科建设、技术帮扶、人才培养等方面，给洛阳予市妇幼保健院全方位深度指导及合作帮扶。洛阳市妇幼保健院也将积极学习对方优质医疗技术和先进管理经验，有效提高医院管理和服务水平，让洛阳市人民在家门口就能享受国家级医院的优质医疗服务。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 刘冰 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
        控制体重和血糖、降低胆固醇水平……如今，不少人在生活中选择粗粮改善饮食。
  • ·女子伤心过度 心竟然“碎”了
  • ·被确诊糖尿病？他们有点儿想不通
  • ·3岁孩子喜欢趴着睡 竟跟胸腔肿瘤有关
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 鱼肥人欢畅！第九届洛阳“陆浑开渔节...
  • 满足春运出行需求 洛阳北郊机场加密、...
  • 今年春节，洛阳特色民俗活动丰富
  • 洛阳市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应
  • “洛阳造”助力我国内燃机车风驰电掣
  • 哪家收费较低？记者实地探访洛阳多个...
  • 提醒！驾考科目一考试内容“上新”
  • 今明天气暖洋洋 不妨出门晒太阳
  • 春运启动！洛阳龙门站预计发送旅客103...
  • 2024年春运启动【组图】
    		•
    百姓呼声
    文创店名称不标准，是挂牌“假”邮局？
    洛阳市科技馆新馆预计2024年底交付使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    暗香袭人沁心脾

    腊梅迎春

    风景如画

    落日随拍
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605