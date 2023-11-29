洛阳医疗资源再注新活力！广州市妇女儿童医疗中心协作医院在洛揭牌

1月27日，广州市妇女儿童医疗中心协作医院揭牌仪式在洛阳市妇幼保健院(河南省第二儿童医院)文仲院区举行。

1月27日，广州市妇女儿童医疗中心协作医院揭牌仪式在洛阳市妇幼保健院(河南省第二儿童医院)文仲院区举行。

此次协作医院揭牌，是洛阳市与广州医疗卫生领域对口合作的一项重大成果，也是持续推动国家级优质医疗资源辐射洛阳乃至豫西地区的又一重大举措。

2023年1月，洛阳市与广州市妇女儿童医疗中心正式签署了合作帮扶洛阳市妇幼保健院提升服务能力的框架协议，成功将国家级优质妇幼医疗资源引入洛阳。

签约以来，洛阳市妇幼保健院先后分6批次安排130余名临床骨干前往广州市妇女儿童医疗中心进行深入学习，广州市妇女儿童医疗中心也先后派出51位专家赴洛阳市妇幼保健院坐诊、参与急危重症患儿的救治和科研教学工作。

本次揭牌，意味着双方合作关系的进一步深化，也是“洛穗携手”落实健康中国战略、探索公立医院高质量发展的重要举措，对优化医疗资源配置、促进区域发展、解决患者就医困难、更好满足人民群众医疗健康需求具有重大意义。

广州市妇女儿童医疗中心将发挥国家儿童区域医疗中心(中南)的辐射引领作用，加大输出力度，增派帮扶专家，着重围绕医院管理、学科建设、技术帮扶、人才培养等方面，给洛阳予市妇幼保健院全方位深度指导及合作帮扶。洛阳市妇幼保健院也将积极学习对方优质医疗技术和先进管理经验，有效提高医院管理和服务水平，让洛阳市人民在家门口就能享受国家级医院的优质医疗服务。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 刘冰 文/图）