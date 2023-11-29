洛阳“奥莱”正式开街 大牌终极折扣1折起

1月26日，位于洛阳市洛龙区王城大道与古城路交汇处东北角的一座购物中心人头攒动，原来是洛阳首家奥莱公园——熙市奥特莱斯一期正式开街，吸引了众多市民前来。

1月26日，位于洛阳市洛龙区王城大道与古城路交汇处东北角的一座购物中心人头攒动，原来是洛阳首家奥莱公园——熙市奥特莱斯一期正式开街，吸引了众多市民前来。

当天，一只呆萌可爱的小喜鹊也亮相熙市奥莱，作为其吉祥物，这只名叫“熙熙”的小喜鹊凭借可爱、喜庆，具有亲和力的形象受到了广大群众的喜爱，很多市民纷纷与其合影留念。据介绍，熙熙的形象源自隋唐熙市园林区出没的喜鹊，寓意喜气洋洋、喜上眉梢。

熙市奥特莱斯项目建筑面积15万平方米，其中一期9万平方米，二期6万平方米，规划地面和地下停车位约1500个。自2023年3月招商以来，MOSCHINO、ESCADA 、CALVIN KLEIN等诸多国际名品入驻，还有阿迪、耐克等运动户外、餐饮休憩及轻食软饮，为洛阳这座城市注入新活力。

熙市奥特莱斯购物公园属城市POD+TOD商业综合体，不仅填补了洛阳奥特莱斯商业的空白，其独有的公园式街区购物环境，给消费者带来高品质的消费体验和生活方式。随着一期商户开门营业，其他区域将在今年陆续与市民见面。

“熙熙攘攘、心之所向”是此次熙市奥莱开街活动主题。随着一期开业，众多品牌推出超低折扣1折起活动。名品OSCHINO 3~5折(2件9折，3件8.5折)，ESCADA一口价4折(2件9折，3件8.5折)，CALVIN KLEIN 1-4折(2件9折，3件8.5折)等；运动品牌阿迪、耐克全场低至五折，折上满800减100(65折以上产品参加)，安德玛全场低至4折，满两件再折上8折，安踏全场低至5折，鸿星尔克全场2-6折，斯凯奇3件55折，部分新品8折；休闲户外品牌以纯、Y2新会员注册领10元礼，折后直接减，可以说拿出了最大诚意回馈消费者。

除了诸多折扣优惠，开业积分还可当钱花，1月26日至30日凡扫码在小程序注册会员，消费满500元即可兑50元现金券。此外，熙市奥莱市集还设有创意潮玩、特色小吃、非遗文创、儿童游乐等30+市集摊位，让大家好吃好看迎新春；1月26日至28日每天下午17：00好“熙”开场，唱响熙市奥莱yeah，届时，秘密爱人、机械心、ZBAND、李烽老师和他的乐队、AMAG、高度愉悦、爱奇艺《势不可挡》选手田天等知名乐队及歌手，活力全开，让音符点亮夜空；熙市奥莱联合洛阳青年音乐家协会及C05音乐机构，全民招募唱歌比赛；1月26日至28日，300+篮球青年，3V3角逐每日冠军赛；1月27日，200+街舞达人，现场为观众派发微笑熙引力气球，展现奥莱熙引力……总之，好吃、好玩、好逛，诸多开业活动让你嗨翻天！

相信未来熙市奥莱凭借多元的购物体验、超值的折扣力度，必将快速成为当地消费、购物新地标。（顶端新闻·河南商报记者 王银萍）