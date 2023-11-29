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洛阳启动专精特新中小企业“一月一链”投融资活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.27 18:09

　　26日，洛阳正式启动全市专精特新中小企业“一月一链”投融资活动。

　　作为为全市优质专精特新中小企业和省内外资本搭建的交流互动平台，“一月一链”投融资活动由洛阳市工信局、洛阳市金融工作局主办，交通银行洛阳分行、洛阳市专精特新企业发展协会承办，将聚焦制造业重点产业链上专精特新中小企业需求，每月围绕一条产业链精准开展信贷服务、上市培育等，在全市加速构建中小企业良好投融资生态。

　　首期活动以“着力提升优势产业链做好科技金融大文章”为主题，集结了全市电子信息产业集群各产业链上中小企业代表、拟申报2024年专精特新“小巨人”企业以及各金融机构。活动期间设置政策宣讲、业务介绍和政银企现场沟通洽谈等环节，推动部分企业与金融机构形成初步合作意向。后续活动还将发挥总规模达2亿元的国浩新兴产业投资发展基金作用，引导社会资本推动区域科技创新和产业优化升级，为有转型升级需求的专精特新中小企业提供个性化服务。

　　根据规划，洛阳今年将持续开展“一月一链”投融资活动，通过强化部门协同、政策联动，鼓励更多银行业金融机构、证券公司、股权投资基金等参与，推动形成面向专精特新中小企业的多元化接力式投融资服务，同时结合重点产业链上中小企业调研走访工作，挖掘更多优质企业和投资项目，进一步吸引资本、人才、技术等创新要素向专精特新中小企业集聚，厚植中小企业创新发展土壤，为全市经济高质量发展不断注入新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵长青 袁利娜 夏元祥 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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