171个项目 授信192.39亿元！洛阳这项工作全省第一

助力制造业强市建设！26日，记者从洛阳市发改委获悉，洛阳制造业中长期贷款取得新突破，去年全市制造业共授信171个项目，已投放项目158个，授信指标、投放指标均位居全省前列，授信金额全省第一。

助力制造业强市建设！26日，记者从洛阳市发改委获悉，洛阳制造业中长期贷款取得新突破，去年全市制造业共授信171个项目，已投放项目158个，授信指标、投放指标均位居全省前列，授信金额全省第一。 助力制造业强市建设！26日，记者从洛阳市发改委获悉，洛阳制造业中长期贷款取得新突破，去年全市制造业共授信171个项目，已投放项目158个，授信指标、投放指标均位居全省前列，授信金额全省第一。 作为国家提振制造业的重要举措之一，近年来，国家发改委会同有关部门持续开展扩大制造业中长期贷款投放工作，着力加强对制造业的融资支持和金融服务。 洛阳市发改委牵头组建制造业中长期贷款工作专班，协同推进政策宣传、要素保障、金融服务等工作，“一企一策一方案”精准做好要素保障，确保制造业中长期贷款项目银企对接全覆盖，全力做好项目申报，加快推进制造业中长期贷款落地见效。 据悉，2023年，洛阳共上报11批制造业中长期贷款项目1682个、投资总额近3151亿元，国家审核通过10批491个、总投资金额655.6亿元，贷款总需求383.2948亿元,项目申报数量和过审数量两项指标均居全省前列。 截至2023年年底，洛阳制造业中长期贷款共授信171个项目，授信金额192.39亿元，已累计有158个项目投放63.76亿元，授信指标、投放指标均位居全省前列，授信金额全省第一。 洛阳市发改委相关负责人表示，下一步，将持续深入企业主动服务跟踪指导，创新方式推进制造业中长期贷款申报签约落地，为助推洛阳制造业强市建设提供强有力资金保障。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李红涛 文/图）