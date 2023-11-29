子女有啥“大事儿”都瞒着，叫老人咋想

父母时常发愁子女有“大事儿”瞒着自己，子女却担心向父母坦白会带来束缚。面对这样的矛盾，父母的内心独白是什么？他们如何看待这个问题？让我们一起听听他们的心里话。

●时间：1月24日

●地点：西工区唐宫路街道洛玻社区邻里中心

●主持人：张黎洛玻社区党委副书记

●开场白：父母时常发愁子女有“大事儿”瞒着自己，子女却担心向父母坦白会带来束缚。面对这样的矛盾，父母的内心独白是什么？他们如何看待这个问题？让我们一起听听他们的心里话。

嘉宾出场

魏根业：洛玻社区居民，82岁

观点：父母要站在子女的背后

借着今天的话题，我说说朋友前几天跟我倾诉的烦恼。他最近发现闺女瞒了他一件大事儿。以前他们老两口儿觉得闺女大了，就总催她结婚，但是闺女不领情，还说一个人挺好的。结果她谈了个男朋友，一直瞒着老两口儿，前两天突然给他们一个“惊吓”，说已经谈了两年了，要和男朋友结婚，而且说“只是通知你们，不同意也得同意”。到现在，朋友还没见过那小伙子的人影，关于这个小伙子高矮胖瘦、家是哪儿的一概不知。我的朋友这几天特别忐忑。

作为父亲，我认为孩子碰到事儿，哪怕情况特别糟糕，应该优先跟父母说，因为父母是世界上最爱他们、最关心他们的人。但听了朋友的倾诉，我的第一感觉是孩子根本没有把父母当回事儿，父母的地位不被优先认可或者说父母不是孩子最依赖的人。这在情感上对父母的打击是很大的。

我这么一说，相信年轻人就会反驳我：“我们说了，你们听吗？会不会理解我们呢？”但我想表达心里的声音：小的时候，子女累了、饿了，用哭声告诉父母，是因为子女需要父母；长大了，子女在迷茫、无措甚至害怕的时候，相信同样渴望得到父母的支持。父母要站在子女的背后，给他们鼓励，给他们勇气，给他们托底。

李同炎：洛玻社区居民，82岁

观点：父母和子女之间要保持距离

子女瞒着父母也分情况，有时被瞒着的事儿发展得糟糕就会非常生气；有时被瞒着的事儿发展态势好，也会觉得省得为子女操心了。

我就遇到过类似的事儿。孩子想创业，找朋友借钱，当时我不知情，但是觉得那阵子孩子回家总是空着手，干什么都抠抠唆唆的。我跟他妈说这小子肯定有啥事儿瞒着我们。过了几个月，孩子给我们老两口买了礼物，又请我们吃饭，才说出事情的来龙去脉。原来，几个月前，孩子跟朋友一起创业借了钱，手头儿紧，如今生意做起来了，也有了盈利。孩子一再强调没有跟我们说是因为怕我们担心，会不支持他，我跟老伴儿听完埋怨了几句，这件事儿也就不了了之了。

所以说，孩子独立了，我们该放手也要放手，父母和子女之间要保持距离，留一定的空间。俗话说，距离产生美，我想父母和子女的关系也大抵如此吧。

耿清学：洛玻社区居民，82岁

观点：作为父母，要时常反思自己

前阵子，朋友的儿子换了一个工作，朋友半年后才知道。朋友问起儿子，人家觉得这是自己的事儿，自己找工作，自己解决问题，没必要告诉父母。但朋友认为换工作这么大的事情必须告诉他，埋怨孩子跟他的关系远了。

子女为什么“大事儿”要瞒着父母，其中的原因值得深思。是不是我们的思想与孩子有了很大的差距，跟不上时代的发展？是不是子女跟我们说就会被埋怨，甚至双方还会起争执？因此，作为父母，我们要时常反思自己。有时，子女给父母买件衣服，父母会习惯性说他们乱花钱；子女帮忙干点儿家务，父母心疼他们却说不让他们添乱。所以说，当我们埋怨子女为我们关闭了一扇窗时，也要考虑明明自己对子女是关心，一出口怎么就变了味？

儿行千里母担忧。父母永远是最爱孩子的人，但父母也要学会怎么爱孩子，这是一门艺术，也是天下的父母都要学的一课。

胡书祥：洛玻社区居民，82岁

观点：孩子“善意的谎言”是出于孝顺

我理解孩子的这种行为。我虽然是父亲，但曾经也是儿子。年轻的时候，我也经常报喜不报忧，对父母说一些“善意的谎言”，这是出于孝顺，不想让父母跟着担忧。

但有时，我也想参与孩子的生活，渴望与他们建立良好的沟通。比如，去年孙女要上初中，我就忙着向老朋友打听哪些初中好。由于上了年纪记性不好，我把得知的信息逐条记在本子上，等儿子回来商量。可左等右等，儿子都没有与我讨论的意思，我就自告奋勇拿出本本儿跟他商量这件事儿，谁知儿子一句“你别管”就把我给打发了。当时，我的心里难受极了，好几个星期都没和他说话。

其实，父母和子女的关注点是不一样的。子女认为不同的观点跟你一说你就会发飙，与其这样还不如不说。但父母更在意的是是否被信任、被依赖。归根结底，父母还是希望像小时候那样被子女“需要”。

专家点评

●河南科技大学人文学院社会工作系李倍倍：

随着父母的衰老，他们渐渐失去了曾经的社会地位，失去了原本富有活力的身体，也渐渐不再被子女“需要”。为人子女，我们所认为最好的孝顺是让父母过上衣食无忧的生活，让他们不再为了我们辛劳奔忙，能够安享晚年。但很多人可能忽视了，还有一种孝顺，就是让父母觉得他们依然被我们需要，他们对你、对这个家依然很重要。趁一切还来得及，再多给父母一些爱你的机会吧，因为在你不经意间，他们正慢慢变老。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 权琪）