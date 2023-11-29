官方“护航”助您避开预付卡“陷阱”

小到花几百元办的美甲卡，大到充值几千元办的美容卡，今后，消费者办理预付卡(充值卡)后，会有官方监管平台“护航”，避免出现商家跑路导致消费者权益受损的情况。

小到花几百元办的美甲卡，大到充值几千元办的美容卡，今后，消费者办理预付卡(充值卡)后，会有官方监管平台“护航”，避免出现商家跑路导致消费者权益受损的情况。

昨日，记者从相关部门获悉，我市单用途商业预付卡监管平台“豫付通”已进驻商户153户，全流程监管预付式消费，保障消费者合法权益。

去年12月29日，我市在全省首个推出的省内单用途商业预付卡监管平台“豫付通”正式上线，西工区是我市首个试点城市区。

“豫付通”平台由洛阳市市场监管局联合中原信托有限公司打造，由第三方资金存管专户对消费者预付资金进行存管。商户进驻该平台后，可根据经营特点在平台上销售预付卡，预付卡金额、类型和赠送优惠均由商户自由设置。

消费者通过微信搜索“豫付通”小程序即可登录该平台。目前，已有部分商户进驻该平台，每个商户都有一个“商户信用码”，并展示其预付费项目价目表。点击“商户信用码”，即可查看商家的信用数据，企业信息、相关证照、资金监管等一目了然。

消费者登录该平台购买某个商户的预付卡之后，对应充值金额进入该平台为商户专设的存管账户。消费者每消费一次，商户核销一次，在消费者实际产生消费并确认核销后，该平台存管资金才会被划拨商户，从而保证被存管的预付卡余额安全。

同时，该平台还设置了7天无理由退款，消费者如果在购卡7天内没有消费行为可自行申请退款；如果购卡7天内有消费行为或者购卡超过7天，退款需要得到商家的同意。

市市场监管局相关负责人表示，省内单用途商业预付卡监管平台“豫付通”的上线，是洛阳探索预付式消费监管路径，破解监管难题，建立风险防范机制，切实保障消费者合法权益的创新举措。下一步，我市将深入优化该平台消费场景，针对进驻商户提供若干优待扶持政策，吸引更多领域商户进驻，满足多元消费需求，营造安全放心消费环境。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 李二帅）