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“出彩河南人”2023感动中原年度人物候选人评出 洛阳吴拥军榜上有名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.27 09:29

　　日前，“出彩河南人”2023感动中原年度人物候选人(集体)名单出炉，我市栾川县特殊教育学校高级教师、校长吴拥军榜上有名。

　　今年51岁的吴拥军于2016年出任栾川县特殊教育学校校长。2019年，在他的努力和各级部门的支持下，该校的22名孩子开始接触冰雪运动。2019年12月，这22名孩子代表河南省，在2019年全国特奥会冬季项目比赛中夺得金银铜牌共46枚。

　　2020年1月，栾川县特殊教育学校代表河南参加第四届中国残疾人冰雪运动季活动，再获10金3银1铜；2020年12月，他们代表河南再次出征，在全国第二届相约冬奥大中小学生越野滑雪比赛中，作为全国26支代表队中唯一的残疾运动员代表队，获越野滑雪4×400米混合接力全国第4名，有5个项次进入全国8强。2024年1月，该校16名孩子在全国越野滑雪等冬季项目比赛中，再获23枚奖牌，17个项次全国第一。

　　从栾川走到北京，站在农村教育潮头的吴拥军，在洛阳山区打造出全国“冰雪运动特色校”“残疾人体育艺术基地校”等。2023年，他被授予全国“教书育人楷模”称号，并参加全国优秀教师代表座谈会。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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