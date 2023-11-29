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洛阳：以更大诚意更实举措集聚各领域优秀人才
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.27 09:19

　　“目前，我正深入了解博物馆等级申报等工作，随后将正式定岗设计岗位，参与文创产品的设计开发工作。”

　　25日，在“在一起向未来”洛龙区“政录企用”引进人员交流座谈会上，青年人才王健对未来发展充满信心。

　　人才与城市实现双向奔赴，才能彼此成就、共赢未来。在近日召开的各县区两会上，各县区聚焦人才“引育留用”大文章，提出一系列有力举措，明确一系列目标，以更大诚意更实举措集聚各领域优秀人才。

　　在吸引人才方面，各县区聚焦产业发展需求，提出针对性举措。

　　瀍河区“中原美谷”建设正酣，目前已进驻创新团队10个，吸引国家级人才10人，在此开展科研项目的硕士、博士研究生80余人。今年，瀍河区将充分发挥“中原美谷”等平台作用，完善人才引进和服务保障机制，吸引更多人才来瀍学习生活、创新创业。

　　洛龙区提出要实施“洛龙专才计划”，力争全年引进高层次创新创业团队1个以上，招引青年人才300人以上；发布百名博士、硕士研究生来洛龙挂职实习见习招募计划。

　　西工区明确，要常态化落实“1+22”“金十条”等人才激励普惠政策，用好市场化人才“引育留用”机制，力争引进高层次科技人才50名以上、创新创业人才团队100个以上。

　　如何为引进人才提供优质服务，让人才引得进、留得住？

　　偃师区提出，要推行“一站式”“组团式”服务，在子女入学、职称评聘、住房保障等方面给予引进人才政策倾斜，启动青年人才公寓建设，加快培育洛阳市“河洛青年创新创业人才”，切实解除人才后顾之忧。

　　伊川县突出企业引领、项目带动，提出要推动中钢洛耐、安耐克等龙头企业联合高校、科研院所构建产学研联盟，形成人才共用、平台共建、成果共享的利益联结机制，全年组织实施科技计划项目120个以上。

　　人才是乡村振兴的关键要素，人才振兴是乡村振兴的重要支撑。聚焦培育乡村人才这一关键课题，各县区均有计划。

　　瀍河区将开展特色种植、农产品网络营销等订单式技能培训，培养更多乡村技能人才；强化就业技能培训，新增技能人才7000人，促进群众多渠道增加收入。

　　宜阳县将深入推进“人人持证、技能洛阳”建设，大力开展职业技能培训和评价取证工作，新增技能人才9000人、城镇就业5800人以上，让群众就业有“术”、致富有“路”。

　　西工区将多渠道引育“农创客”“新农人”，分类分层组织专业技术人才培训，完成农民技能提升500人次以上，壮大乡村振兴生力军。

　　伊川县将大力推进“人人持证、技能洛阳”建设，开展各类职业技能培训2.3万人次，新增技能人才1.3万人。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李雅 实习生 张昕瑶）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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