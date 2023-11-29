聊天式宣讲 让党的创新理论“声”入人心

昨日上午，在洛龙区开元路街道定鼎门社区邻里中心外，便能听到热闹的交流声。走进中心内的“鼎·书咖”，一群青年正手捧咖啡围坐在一起，你一言，我一语，聊得十分火热。

定鼎门社区宣讲现场

昨日上午，在洛龙区开元路街道定鼎门社区邻里中心外，便能听到热闹的交流声。走进中心内的“鼎·书咖”，一群青年正手捧咖啡围坐在一起，你一言，我一语，聊得十分火热。

原来，这是我市“理响洛城·新春走基层”党的创新理论宣讲活动现场。该场活动的宣讲人是河南科技大学医学技术与工程学院的青年辅导员郭守伟，他也是我市市级宣讲团成员。现场听众则是来自洛龙区部分中学的青年教师。

郭守伟以《在教育强国建设中书写精彩人生》为题，结合自身工作经验，通过身边具体事例，深入浅出讲解我国建设什么样的教育强国、怎样建设教育强国的重大课题，引发现场青年教师强烈共鸣。

宣讲现场掌声雷动。教师们纷纷举手提问题、谈感悟、聊规划，欢声笑语久久不曾停歇。

“要让群众听得懂、懂得用，才能达到我们宣讲的目的。”市委宣传部有关负责同志表示，今年“理响洛城·新春走基层”党的创新理论宣讲活动将更加突出群众需求，鼓励采用聊天式、答疑式等宣讲形式，创新推出“理论+文艺”“理论+故事”等寓教于乐的节目，结合义写春联、爱心义诊、便民服务等志愿服务项目，以灵活多样的方式，让党的创新理论更加潜移默化、“声”入人心，“用接地气的方式讲好‘大政策’‘大道理’，更好推动党的创新理论学习热在基层、热在群众”。

当日下午，郭守伟又到学府街道国宝社区进行一场同样精彩的宣讲，受到社区群众连连好评。宣讲结束后，市委宣传部还组织书法爱好者，结合宣讲内容，现场为社区群众书写并赠送春联。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 李静华 文/图）