十二届市纪委四次全会精神在我市纪检监察干部中引发热烈反响

25日召开的十二届市纪委四次全会，全面回顾了2023年全市纪检监察工作，部署了2024年党风廉政建设和反腐败斗争重点任务，全会精神在我市纪检监察干部中引发热烈反响。大家纷纷表示，将对照会议部署，找准推进工作的切入点、着力点、结合点，为现代化洛阳建设提供坚强保障。

25日召开的十二届市纪委四次全会，全面回顾了2023年全市纪检监察工作，部署了2024年党风廉政建设和反腐败斗争重点任务，全会精神在我市纪检监察干部中引发热烈反响。大家纷纷表示，将对照会议部署，找准推进工作的切入点、着力点、结合点，为现代化洛阳建设提供坚强保障。

党中央重大决策部署到哪里，政治监督就跟进到哪里。市纪委监委第五监督检查室主任孙碧云表示，将紧紧围绕“十四五”规划、黄河流域生态保护和高质量发展等“国之大者”“省之要者”“市之重者”，着力推动政治监督具体化、精准化、常态化，确保党中央决策部署和省委、市委有关工作要求落实落细。驻市生态环境局纪检监察组组长郑文韬表示，将充分发挥政治监督作用，全面贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，推动洛阳生态环境质量逐年好转。

“党委、政府中心工作就是纪委监委监督服务保障重点工作。”偃师区委常委、区纪委书记、区监委主任孙珂表示，将持续深入开展“访万企·解难题”活动，严查涉企服务违纪违法行为，护航企业健康发展。驻市政务服务和大数据管理局纪检监察组组长陶建超表示，将把监督融入中心大局，充分发挥派的权威和驻的优势，紧紧围绕系统性重塑行政审批制度和数字政府建设，持续护航政务服务不断优化。

只要存在腐败问题产生的土壤和条件，反腐败斗争就一刻不能停。瀍河区委常委、区纪委书记、区监委主任杨广益表示，将严查“裙带腐败”“衙内腐败”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战、持久战。洛龙区委常委、区纪委书记、区监委主任李晓敏表示，将瞄准民生痛点和教育、就业、住房、医疗等民心工程，坚决铲除腐败滋生的土壤。

“既要重拳出击，也要系统施治。”栾川县委常委、县纪委书记、县监委代主任闫毅超表示，将把系统观念贯穿纪检监察工作全过程，纠树并举、查改并进，以重点突破带动全局提升，推动取得更大治理效能。宜阳县委常委、县纪委书记、县监委主任石陶表示，将加强新时代廉洁文化建设，分层分类精准开展警示教育强化“治未病”，着力营造崇廉尚廉、踔厉奋发浓厚氛围。

驻市工业和信息化局纪检监察组组长酒敬波表示，将严查诬告陷害行为，积极为谋事干事、担当作为的党员干部撑腰鼓劲，充分激发党员干部积极性、主动性、创造性。

政治巡察利剑要利刃高悬、震慑常在。市委巡察办副主任侯作领表示，将加强巡察整改成果综合运用，对巡察整改情况开展集中约谈、集中督查和集中评估，对矛盾集中、问题突出领域开展专项整治，实现发现问题与解决问题良性互动。

基层是国家治理的基石，加强基层监督是纵深推进全面从严治党的必要要求。涧西区重庆路街道纪工委书记赵静表示，将充分发挥街道纪工委近距离、常态化监督优势，紧盯各项惠民政策落实、社区集体“三资”管理、基层党组织“一把手”履职尽责情况等，监督推动全会精神落实见效。

打铁必须自身硬。2023年，全市纪检监察机关深入开展主题教育和队伍教育整顿，以最严监督约束锻造纪检监察铁军。驻市发改委纪检监察组组长李鹏飞表示，将进一步巩固纪检监察干部教育整顿和主题教育成果，努力做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。洛宁县委常委、县纪委书记、县监委主任金瑛表示，将严格落实中央纪委“六个严禁”、省纪委“五条禁令”、市纪委“十二个禁止”等要求，健全严管体系，严厉惩治以案谋私、徇私舞弊等问题，坚决防治“灯下黑”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 实习生 吕亚琪 张昕瑶）