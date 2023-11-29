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牢记职责使命主动融入全市中心大局 更加奋发有为地推动现代化洛阳建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.27 09:09

牢记职责使命主动融入全市中心大局
更加奋发有为地推动现代化洛阳建设
杨骁以普通党员身份参加所在支部主题教育专题组织生活会

　　昨日，市委副书记、政法委书记杨骁以普通党员身份参加所在的市委办公室第二党支部主题教育专题组织生活会。

　　会上，第二党支部负责同志报告2023年支部工作开展情况，通报检视问题情况，党支部成员认真开展了批评和自我批评。杨骁认真听取发言，并与大家一起学习讨论、检视剖析、交流心得。

　　杨骁充分肯定过去一年第二党支部的工作，认为此次组织生活会检视剖析到位、态度严肃认真、整改措施务实，达到了预期目的。杨骁指出，党员领导干部以普通党员身份参加所在党支部组织生活会，既是尊崇党章、践行党章的具体行动，也是必须履行的义务、遵守的纪律。他强调，要学好理论，进一步提升政治能力。市委办公室作为政治机关、枢纽机关，要坚定不移把政治建设摆在首位，持续巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不折不扣贯彻落实党中央决策部署，以实际行动忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要钻研业务，进一步提升工作能力。牢记职责使命，主动融入全市中心大局，着力加强统筹协调，着力当好参谋助手，着力确保政令传输安全畅通，着力筑牢保密防线，着力做好服务保障，更加奋发有为地推动现代化洛阳建设。要互相帮助，进一步提升团结能力。增强团结意识，提升团结本领，勤沟通、多交流，切实做到心往一处想、劲往一处使，更好凝聚团结奋斗的精神力量，推动各项工作迈上新台阶。要坚守初心，进一步提升廉洁能力。严格遵守党章党规党纪，贯彻落实好《中国共产党纪律处分条例》，不断增强纪律意识、规矩意识，坚决守住拒腐防变底线，永葆共产党人廉洁本色，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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