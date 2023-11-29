河南欧美同学会洛阳海创中心揭牌 张震宇出席

昨日，河南欧美同学会洛阳海创中心在西工区洛阳智能科技产业园揭牌，助力洛阳更好汇聚留学人才、打造创新创业高地。

昨日，河南欧美同学会洛阳海创中心在西工区洛阳智能科技产业园揭牌，助力洛阳更好汇聚留学人才、打造创新创业高地。

省政协副主席、河南欧美同学会(河南留学人员联谊会)会长张震宇，省委统战部副部长杨三忠，市委常委、统战部部长韩治群，洛阳师范学院副校长、洛阳欧美同学会(洛阳留学人员联谊会)会长赵邦屯等共同为洛阳海创中心揭牌。

张震宇在致辞时表示，留学人员经过多年海外历练，掌握先进技术、富于创新精神、饱含创业热情，是建设创新型国家和世界科技强国的一支重要力量。设立河南欧美同学会洛阳海创中心支持留学人员更好创新创业创造，既是贯彻落实中央、省委要求加快建设国家创新高地和重要人才中心的具体举措，也是发挥留学人员专业所长、助力区域经济发展的有益探索。要以建设海内外高层次人才集聚地为目标，以人才培养、项目孵化、金融及创投基金对接等特色服务为依托，规划洛阳海创中心发展路径，当好留学人员来洛创新创业创造的桥梁纽带，汇聚更多全球智慧资源，培养一批具有核心竞争力的海归双创团队，真正把科技含量高、应用前景好、成长潜力大的优质项目引进来、孵化好。

韩治群在致辞时表示，洛阳当前正处于加快实现转型发展的战略机遇期，迫切需要人才支持和智力支撑。未来将推动洛阳海创中心进一步完善制度机制、加强自身建设，精准对接广大留学人员所需所想，聚焦科创、发挥优势，加快打造成为人才荟萃的“凤栖之地”、创业创新的“圆梦之家”。

河南欧美同学会洛阳海创中心以服务留学人员创新创业创造、促进区域经济发展为宗旨，设置中心办公区、海创创客吧、海创书吧、留学人员之家、项目路演大厅等功能分区，全力打造人才招引、项目孵化、产业培育、对外交流的示范中心。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 张艳洁 贾萌)