今明天气暖洋洋 不妨出门晒太阳

今日天气，晴天间多云，-2℃～8℃。

今天是五九的第一天，民间有“五九六九，沿河看柳”的说法，意思是说，这时候有些地方的柳树已经开始抽芽了。寒冷难熬的三九、四九天已经过去，春天不久就要到来。

省气象台预计，今明两天，我省冬日暖阳在线，气温继续回升，预计多地最高气温将升至10℃左右，午间能感受到冬日的暖意。

市气象台根据最新气象资料分析，今天到30日气温缓慢回升；1月31日到2月2日受高空低槽东移和冷空气共同影响，有一次雨雪大风降温天气过程，气温较前期有明显下降。市气象台提醒，双休日我市天气依然晴好，有利于出行。不过，路上车多人多，请大家注意行车安全。另外，近期空气干燥，请大家及时补充水分。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）