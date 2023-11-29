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“洛阳造”助力我国内燃机车风驰电掣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.27 08:37

　　“洛阳造”高速大功率柴油机助力我国内燃机车风驰电掣！

　　近日，记者从河南柴油机重工有限责任公司获悉，该企业自主研制的机车牵引用CHD622V20BCRLJ柴油机，通过全球柴油机排放指标最高标准——EU ⅢB认证，填补了我国在该领域的市场空白。

　　高速柴油机是内燃机车的动力来源。2021年年初，经充分市场调研，河柴重工成立项目组，开展机车牵引用高速大功率柴油机研制。为达到更高排放标准，项目组制定了“两步走”的战略：第一阶段裸机排放满足EU ⅢA排放认证要求；第二阶段排放指标满足EU ⅢB排放认证要求，即目前全球柴油机排放的最高标准。

　　从冷却系统升级优化到进排气系统匹配优化，从缸内燃烧优化到滑油系统适应性优化，从机组单支撑悬臂安装研究到健康诊断系统研制……经历持续攻关，项目组啃下一块又一块硬骨头，高质量完成了机车牵引用CHD622V20BCRLJ柴油机第一阶段样机的研制。

　　随后，为冲刺国际领先目标，项目组又对样机进行了一番堪比外科手术般的精准改造。最终，通过两级增压、燃油共轨柔性喷射、缸内燃烧匹配、紧凑型后处理装置设计等技术研究，项目组历时一年多的不懈攻关，成功攻克诸多技术难题，完成了既定目标任务。

　　日前，经第三方检测，该型柴油机排放指标满足EU ⅢB排放认证要求。这意味着该款高速柴油机排放标准达到了国内最优、国际领先水平，一举填补了我国在该领域的市场空白，为抢占高端机车市场打下坚实基础。

　　河柴重工相关负责人说，下一步将聚焦产品批量生产，以高质量产品交付助力我国内燃机车风驰电掣，为实现高水平科技自立自强贡献“河柴力量”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 梅巍)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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