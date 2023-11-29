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提醒！驾考科目一考试内容“上新”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.26 19:44

　　近日，河南省公安厅交警总队从河南省道路交通安全法规中选取相关内容，形成“河南法规内容”科目一试题库。此举意味着，驾考科目一考试增加了新内容，提高了考试难度。

　　25日，记者从洛阳市交警部门获悉，此次调整旨在增强机动车驾驶人理论考试的地域性、全面性，增加驾驶人及新考生的法律法规知识储备，提升遵法守法、文明驾驶意识，共同营造安全文明有序的道路交通环境。

　　记者了解到，“河南法规内容”试题库的题型包含判断题、单选题和多选题等三种。为确保驾驶人科目一考试平稳过渡、顺利进行，“河南法规内容”科目一试题将按照“先易后难、先少后多”的原则，分批次、有步骤地增加到现行河南驾驶人科目一考试题库中。首批新增试题将于3月1日首次投放并启用，6个月内完成全部试题投放。

　　洛阳铭源驾培集团经营部门负责人何亚林告诉记者，目前，他们已经得知了这一消息，3月1日可以完成考试系统更新。

　　何亚林介绍，社会在发展，驾考科目考试内容需要随之更新，无论是理论科目，还是实操科目都会与时俱进。比如，2021年5月，自动挡小汽车科目二考试取消了半坡起步，而科目一考试内容上一次调整是在2022年4月。

　　“那次调整，增加了考试难度，降低了通过率。”何亚林说，上次科目一考试内容调整，使原本高达92%的通过率下降到82%至85%，预计本次调整也会导致科目一考试通过率进一步下降。

　　该校年轻学员小林表示，理论考试内容增加不会对他造成压力，只要认真“刷题”就行。中年学员老李则表达了自己的担忧，他说，自己上了年纪，精力和注意力都不容易集中，加上事儿也多，理论考试内容增加对中年人“不太友好”。

　　何亚林说，此次科目一考试内容调整，会在一段时间内导致学员在理论考试阶段“堵车”，一定程度上会降低拿证效率。但从长远来看，考试内容调整很有好处，有利于学员掌握更多理论法规知识，对交通安全发展益处颇多。

　　何亚林提醒，一般情况下，上级有关部门会在调整前将关于新考试内容的参考资料发给驾培机构，以便于驾校提前研判，组织学员开展学习。因此，广大学员无须太担心，安心学习即可。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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