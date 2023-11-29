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今年春节，洛阳特色民俗活动丰富
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.26 19:44

　　记者26日从洛阳市文广旅局获悉，今年春节期间，洛阳将举办“非遗民俗·多彩洛阳”系列活动，让广大市民和游客享民俗文化，品传统年味。

　　2月15日、16日，沉浸式民俗社火表演活动将在老城区东大街、西大街和洛邑古城举行，本次活动不仅有舞龙、舞狮、踩高跷、划旱船、扭秧歌等传统民俗表演，还融入现代年轻人喜爱的cosplay、汉服等元素，给市民和游客带来沉浸式民俗体验。

　　2月10日至14日，“传承非遗文化 品味魅力涧西”展演活动将在涧西区广州市场步行街举办，活动现场将对我市多项非物质文化遗产项目进行展示，并设置体验区，邀请非遗传承人现场展示技艺，让市民游客体验非遗技艺的魅力。

　　2月10日至18日、2月24日，“非遗展演迎新春 民俗表演庆新年”文化活动将在瀍河区洛城中街、铜驼暮雨等地举行，活动将组织大里王狮舞、心意六合拳等优秀民俗类非物质文化遗产项目进行展演，让广大群众在品味传统文化中欢庆新春。

　　2月3日至17日，“来中街，行龙运，接龙福”国潮游园会将在瀍河区洛城中街举办，本次游园会期间将举办“寻味中国年”系列体验活动，包括“龙抬头”大型主题创意灯展、“新年创意市集”展销、国潮快闪送福活动，以及舞龙舞狮、民俗社火、经典戏剧等传统文化活动表演，同时还将举办剧本娱乐演绎主题活动等。

　　2月2日至3月11日，“神都灯宴·彩灯世界”新春季活动将在伊滨区倒盏村举办。本次活动打造了上百组全新原创彩灯，营造沉浸式灯影互动新场景，活动现场还有亲子互娱、潮玩零售、互动演艺、国风快闪、美食体验等丰富多彩的活动。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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