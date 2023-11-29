@洛阳企业：2024年高校毕业生需求征集工作已启动

26日，记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉， 2024年洛阳市高校毕业生需求征集工作已经启动，有高校毕业生人才需求的企业可通过线上方式填报相关信息。

26日，记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉， 2024年洛阳市高校毕业生需求征集工作已经启动，有高校毕业生人才需求的企业可通过线上方式填报相关信息。

企业要发展，人才是关键。为加快推进以“四新一装备”为引领的现代化洛阳建设，进一步挖掘重点产业企业对本硕博方向的高校毕业生人才需求，洛阳人社部门近日正式启动2024年洛阳市高校毕业生需求征集工作。

●征集范围

洛阳市范围内有2024、2025届和往届高校毕业生需求的各类企事业单位。

●征集时间

1月25日起至2月29日17时为集中征集阶段。

集中征集结束后，日常需求填报常态化开放接收。

●征集方式

本次需求征集工作以线上征集为主。

方式一：在线填报，通过二维码识别填写问卷调查。

方式二：扫码下载附件“洛阳市2024年重点产业企业高校人才需求信息征集表”，下载填报保存后发送至邮箱Lyyxrc@126.com。

洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，此次面向企事业单位开展高校毕业生需求征集工作，旨在以产业为导向、围绕企业需求精准“招才引智”，最终将通过集中对外发布、组织校园招聘、开展市场引才等多种形式，促进企业找人才、人才找工作的紧密对接，助力青年大学生来洛留洛就业创业，为2024年招才引智工作打好坚实基础。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李乐华 文/图）