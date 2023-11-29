官方“护航”！洛阳单用途商业预付卡监管平台已入驻商户153户

今日记者在洛阳市西工区小商品市场“豫付通”平台推介会暨商户入驻签约会现场了解到，截至当天，洛阳单用途商业预付卡监管平台“豫付通”已入驻商户153户，全流程监管预付式消费，保障消费者合法权益。

今日记者在洛阳市西工区小商品市场“豫付通”平台推介会暨商户入驻签约会现场了解到，截至当天，洛阳单用途商业预付卡监管平台“豫付通”已入驻商户153户，全流程监管预付式消费，保障消费者合法权益。

在洛阳，小到花几百元办的美甲卡、大到充值几千元办的美容卡，今后，消费者办理预付卡后，会有官方监管平台“护航”，避免出现商家跑路导致消费者权益受损。

去年12月29日，洛阳在全省首个推出的省内单用途商业预付卡监管平台“豫付通”正式上线，西工区是全市首个试点城市区。“豫付通”平台由洛阳市市场监管局联合中原信托有限公司打造，由第三方资金存管专户对消费者预付资金进行存管。商户入驻平台后，可根据经营特点在平台上销售预付卡(充值卡)，充值卡金额、类型和赠送优惠均由商户自由设置。消费者登录该平台上购买某个商户的预付卡(充值卡)之后，对应充值金额进入平台为商户专设的存管账户。消费者每消费一次，商户核销一次，在消费者实际产生消费并确认核销后，平台存管资金才会划拨商户，从而保证被存管的预付卡(充值卡)余额安全。

消费者如何使用：

消费者通过微信搜索“豫付通”小程序即可登录该平台。主页面按照行业分类，设置有家政服务、美容美发、体育健身、教育培训等多个类别，目前已有部分商户入驻，每个商户都有一个“商户信用码”，并展示其预付费项目价目表。点击“商户信用码”，即可查看商家的信用数据，企业信息、相关证照、资金监管等事项一目了然。当您选定某个商户的某项充值卡服务准备付款时，系统会提供一份预付卡消费告知书，并和商家签订预付卡购卡协议。

与此同时，“豫付通”平台还设置了七天无理由退款，消费者如果在购卡七天内没有消费行为可自行申请退款；如果购卡七天内有消费行为或者购卡超过七天，那么退款时需要得到商家的同意。

商户如何入驻：

通过微信搜索“豫付通”小程序，点击最下方“我的”后点击“商户中心”，选择“成为商户”，在弹出的页面选择“商户入驻”。

填写注册手机号，按要求填写相关内容并上传证照，点击提交注册即可。需要注意的是，法人手机号码一栏必须填写法人本人手机号，否则可能会导致入驻失败。

完成注册后，商户可根据短信提示的账号和密码进行登录，并按要求完善银行收款账户信息、填写门店相关信息、设置商品信息如储值卡类型等，签约上线即可。

需要注意的是，商户需要提前准备营业执照照片和负责人身份证照片，如果是公司类商户还要准备PDF版的公司章程。另外，“豫付通”平台不会向使用者索要任何账号密码信息，也不会收取任何费用，请注意风险识别，商户当日提交即可审批通过。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，省内单用途商业预付卡监管平台“豫付通”的上线，是洛阳探索预付式消费监管路径，破解监管难题，建立风险防范机制，切实保障消费者合法权益的一次创新举措。通过规范预付式消费市场，不仅让消费者实现放心消费，更为商户提供了健康良好、公平公正的发展环境，树立起良好的形象和口碑。下一步，洛阳将深入优化“豫付通”平台消费场景，针对入驻商户提供若干优待扶持政策，吸引更多领域商户入驻，满足多元消费需求，营造安全放心消费环境，创建放心消费示范城市，助推洛阳经济高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 李二帅 文/图)