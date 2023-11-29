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哪家收费较低？记者实地探访洛阳多个商场停车场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.26 17:24

　　春节临近，驾车到商场购置年货、吃喝玩乐的市民逐渐增多。商场好不好停车？停车费怎么收取？连日来，记者带着大家关心的问题走访洛阳主要商场，为您打探第一手信息。

　　记者先后走访了泉舜购物中心、涧西万达、丹尼斯大卫天地等商场发现，少数商场停车费价格暂未调整，仍按照“白天3元夜间10元”收费标准收费，多数商场实行市场调节价，即按时收费。不过，各大商场均有30分内免费政策，军车等特殊车辆免费，新能源车停车费减半收取。

　　各大商场还针对停车收费推出不同的优惠活动，比如推出会员积分兑换停车券或冲抵停车费、年消费金额达到一定标准可获赠停车券、一次性消费金额达到标准停车免费等，具体详情可通过各大商场微信公众号或小程序进行查询。

　　洛阳主要商场的停车位数量与收费标准(蓝牌小型汽车)盘点如下：

　　洛龙区：

　　泉舜购物中心

　　停车位数量：2000个

　　收费标准：30分钟内免费；2小时以内5元；2小时以上，每增加1小时加收1元，不足1小时的按1小时计算；24小时内最高收费25元。新能源车在上述收费标准基础上减半。

　　正大广场

　　停车位数量：1032个

　　收费标准：30分钟内免费；白天(7时至23时)3元，夜间(23时至次日7时)10元。新能源车在上述收费标准基础上减半。

　　宝龙城市广场

　　停车位数量：983个

　　收费标准：30分钟内免费；1小时以内3元；1小时以上，每增加1小时加收1元，不足1小时按1小时计算。新能源车在上述收费标准基础上减半。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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