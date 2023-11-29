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洛阳市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市生态环境局 2024.01.26 16:23

　　今日，洛阳市生态环境局微信公众号发布消息，1月25日12时起，洛阳市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应。

　　洛阳市环委办有关负责人介绍，根据省生态环境监测和安全中心联合会商结果，1月26日至1月31日，我省整体扩散条件不利，将出现高湿静稳天气，特别是1月27日-31日，我市将出现连续中重度污染天。为削减污染峰值、缩短污染时长、降低污染程度，科学有效应对重污染天气，保障公众身体健康，按照有关规定，经市政府批准，洛阳市从1月25日12时启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应，解除时间另行通知。

　　橙色预警期间，全市的工业源、扬尘源和移动源应按照洛阳市2023年应急减排清单要求落实应急减排措施，确保在本次预警响应期间，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和VOCs等主要污染物减排比例分别不低于全社会排放总量的20%。

　　根据要求，对纳入重污染天气绩效评级为A级、绩效引领性企业，符合生态环境要素保障白名单准入条件的重大项目和保障民生、保障城市正常运转或涉及国家战略性产业的工业企业给予支持鼓励，在满足环保要求的前提下，可自主采取减排措施。

　　洛阳市环委办建议广大市民注意健康防护，减少室外活动，不参与户外大型集会；儿童、老年人和患有心脑血管、呼吸系统等疾病的易感人群留在室内，确需外出的需要采取防护措施；教育部门督促中小学、幼儿园停止室外课程及活动，有条件的开启空气净化装置；卫健部门督促医疗机构增设相关疾病门诊、急诊，增加医护人员，延长诊疗时间；公众尽量乘坐城市公共交通工具或电动汽车等出行，绿色低碳出行；有关企业和社会团体可自行采取调休、错峰上下班和网络远程办公等措施，共同应对污染天气。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
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