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花灯、庙会、儿童奇幻游……洛阳这些公园春节活动看点十足
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.26 16:28

　　又是一年新春到，欢天喜地过大年！今年春节，洛阳市王城公园、隋唐城遗址植物园、从政坊游园齐“发力”，分别推出2024王城新春游园会暨迎春灯会、2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会、2024从政坊“童梦穿越节”儿童主题庙会活动，花样“整活”、多彩纷呈，让市民和游客沉浸在喜庆热闹的新春盛会中，感受“穿越盛唐洛阳年”浓郁的古都风情。

　　王城公园

　　华灯璀璨迎新年，国风游园乐翻天

　　作为洛阳新春盛会老牌地标，今年，王城公园持续开展迎春灯会和游园会，以“龙舞华章贺新岁，华灯璀璨映王城”为主题，将传统文化与青年潮流相融合，打造一场古今辉映的新春王城盛宴。

　　精彩看点：

　　1.迎春灯会

　　王城公园不仅打造了“龙腾王城”“风起洛阳”“又见神都”“奇幻森林”四大主题灯组，更有数以万计彩灯装扮点缀，声、光、电赋予灵魂，让游客沉浸式感受艺术与花灯碰撞出的炫丽与璀璨。

　　时间：2024年2月2日至2月25日(农历腊月二十三至正月十六)

　　地点：王城公园

　　2.新春游园会

　　新春佳节，王城公园将通过开展美轮美奂的文化舞蹈、有趣的沉浸式互动体验、精彩纷呈的传统民俗活动为大家带来欢乐的新春体验。

　　《唤龙鼓》亮灯仪式(迎宾礼)

　　时间：正月初一至初七

　　地点：周明堂广场

　　亮灯的同时还有远古奇书《山海经》片段精彩演绎，为游客带来耳目一新的视听盛宴。

　　舞春花

　　时间：正月初一至初七

　　地点：牡丹仙子雕像

　　专业舞蹈演员身穿花瓣造型的古风服饰，与牡丹仙子相结合，展现国色牡丹风采。

　　鱼跃龙门

　　时间：正月初一至十六

　　地点：凤湖

　　舞蹈搭配情景，再现这片土地的神奇传说故事。

　　编钟乐舞

　　时间：正月初一至初五

　　地点：周明堂二楼

　　华夏之音-国乐王城公园将震撼重现。将编钟编磬等乐器融为一体交织出一曲飘逸高雅的乐章，国乐的优美和民族特色的结合，像一幅流动的画卷，让观众在穿越古今之中，沉浸于国乐的盛世韵律，领略千年传承的技艺与独特气质。再现王城“乐台钟声”景观盛况。

　　《伴龙游》龙生九子NPC巡游互动

　　时间：正月初一至初七

　　地点：全园

　　“龙生九子”以周明堂广场为起点，巡游至园区各个主要景点，与游客趣味互动。

　　周公灯谜

　　时间：正月初一至初七

　　地点：沉香楼北广场

　　脱口秀演员通过讲故事、猜灯谜、飞花令等，用诙谐幽默的语言与游客互动。

　　《戏龙灯》“豫”见丝绸之路

　　时间：正月初一至初七

　　地点：三礼广场

　　丝路繁华盛景“搬到”了王城公园！届时，公园将呈现一派丝路奇观：各西域商人齐聚，商品琳琅满目，吆喝声、赶路声、交易声此起彼伏，与现场游客共贺新年到来。

　　龙宝和虎妞的百宝箱

　　时间：正月初一至初七

　　地点：全园

　　龙宝和虎妞的百宝箱里有什么？春节期间，身着汉服的吉祥物龙宝和虎妞将化身“卖货郎”，筐内五花八门的货物为游客带去消失已久的童年快乐。

　　县令审奇案

　　时间：正月初一至十六

　　地点：闻韶台三礼广场

　　“七品县令游王城”“欢天喜地闹新春”“与民同乐赏民俗”“巧断失财案”“阖府拜新年”等五个趣味十足的民俗剧目将上演，看县令如何妙趣横生断奇案。

　　火龙

　　时间：正月初一至初七

　　地点：周明堂广场

　　火龙随着锣鼓舞动，全身和口中绽放出绚丽的火花，各种各样的火花交织在一起，争奇斗艳。

　　辽宁高跷秧歌

　　时间：正月初一至十六

　　地点：周明堂广场

　　国家级非遗项目、欢腾、奔放、热烈的高难度表演为游客带来欢乐喜庆的新春氛围。

　　番邦特技

　　时间：正月初八至十六

　　地点：三礼广场

　　五毒、悬浮、幻术等精彩表演，让人感受西域风情，体验视觉刺激，为游客打造别样的新年游玩体验。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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