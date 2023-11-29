今年春运，洛阳预计出行4600万人次

2024年春运从1月26日开始，至3月5日结束，为期40天。洛阳交通运输部门预计，今年春运期间，洛阳客流将大幅增长，人员出行将超4600万人次，创历史新高；旅客发送量将达到330万人次。

2024年春运从1月26日开始，至3月5日结束，为期40天。洛阳交通运输部门预计，今年春运期间，洛阳客流将大幅增长，人员出行将超4600万人次，创历史新高；旅客发送量将达到330万人次。 1月26日，“豫见旅途畅行洛阳”洛阳市2024年春运启动。 2024年春运从1月26日开始，至3月5日结束，为期40天。洛阳交通运输部门预计，今年春运期间，洛阳客流将大幅增长，人员出行将超4600万人次，创历史新高；旅客发送量将达到330万人次。 自驾出行占比将达90%以上 据介绍，今年春运期间，洛阳将呈现以下特点—— 跨区域人员流动增多，结合今年假期特点，学生流、旅游流与务工流、探亲流节前相对错开，节后叠加。 自驾出行占比将创新高，占比将达90%以上； 旅游热度高涨带来人流车流大幅增加，叠加一季度旅游包车、包机补贴政策激励影响，来洛阳的旅游包车包机数量将大幅提升； 今年春运期间气温冷暖变化剧烈，春节假期前后将面临新一轮雨雪和长时间低温天气，恶劣天气对安全工作带来不利影响。同时，烟花爆竹拒燃放政策发生变化，对春运安全也将带来新的挑战。 春运期间，能源、民生、春耕备耕等物资需求旺盛，统筹做好公众出行服务和重点物资运输面临较大压力。 做好出行服务，提升春运服务保障质效 根据洛阳市有关工作方案要求，今年春运期间，多部门将积极做好出行服务工作，为群众提供便利。 据介绍，交通运输部门将加强重点时段、重点区域运力组织调度，指导交通运输企业加大运力储备，合理配置ETC和人工通道，及时发布路段拥堵信息，保障服务区充电设施完好。铁路部门将最大限度提升客流集中地区的客运保障能力，民航部门将结合热门航线及市场需求安排运行计划，城市公交、地铁等部门也将与铁路、民航信息共享，确保夜间到达旅客及时疏运。 同时，交通运输、公安、应急管理等部门还将深入开展“情满旅途”活动，积极做好低温雨雪冰冻等恶劣天气兜底保障，为临时滞留人员提供餐饮、如厕、保暖等基本服务，并及时妥善处理旅客各类诉求，做到接诉即办。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 庄广文 文/图）