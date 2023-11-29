洛阳地铁支持Apple pay、手机NFC刷闸乘车

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：当前洛阳地铁已支持公交联合卡、银联闪付、支付宝乘车码等方式刷闸乘车，想咨询一下能否使用Apple Pay等手机NFC刷闸乘车？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：当前洛阳地铁已支持公交联合卡、银联闪付、支付宝乘车码等方式刷闸乘车，想咨询一下能否使用Apple Pay等手机NFC刷闸乘车？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：当前洛阳地铁已支持公交联合卡、银联闪付、支付宝乘车码等方式刷闸乘车，想咨询一下能否使用Apple Pay等手机NFC刷闸乘车？
市轨道集团回复：洛阳地铁支持Apple pay、手机NFC功能刷闸，乘车可以将带银联闪付标志的银联卡绑定手机NFC功能后进站乘车。后续乘车中遇到任何问题，可拨打洛阳地铁24小时服务热线(0379-86008600)。
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